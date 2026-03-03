Slušaj vest

Turisti koji su se zatekli na Bliskom istoku ili se on nalazi na ruti njihovih letova žele samo jedno - bezbedan povratak kući. Međutim, pravila nisu uvek jednostavna.Putno osiguranje po pravilu pokriva hitnu medicinsku pomoć, ali ratna dejstva i evakuacije često baš i ne, osim ako država organizuje povratak ili ako su posebne klauzule unapred ugovorene.

Za one koji tek treba da putuju, dilema je novac. Ako nema formalne zabrane putovanja, aranžmani se pravno gledano uglavnom realizuju po planu, a potpuni povraćaj novca nije automatsko pravo. U praksi se nude zamenski termini, vaučeri ili alternativne destinacije, dok se puni refund najčešće vezuje za zvanične odluke o zabrani putovanja ili obustavi saobraćaja.

Dajana Petić Šobot, stručnjak u oblasti osiguranja i Milan Lainović, generlni sekretar ATIS govorili su u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji o osiguranju koje turističke agencije pokrivaju u slučaju ratnih dejstava:

- Bolji i noviji paketi osiguranja pokrivaju ratna dejstva. Nekad je rat bio uvek isključen iz paketa. Naši putnici koji su otišli u Dubai imaju osiguranje. U svim osiguranjima rat je prvo i osnovno isključenje. Ako su paketi bolji, osiguranje plati povratak kući u toku ratnih dejstava, boravak tamo i tako dalje - kaže Petić Šobot i dodaje:

- Međutim, ovi jeftiniji paketi to ne naplate, a ako se kupe standardne polise onda rat nije predmet osiguranja, a najčešće takve polise kupuje naš narod.

Kod putnog osiguranja rat i ratna dejstva su gotovo uvek navedeni kao isključenje pokrića. To znači: 1. ako izbije rat, osiguranje obično ne pokriva štetu nastalu zbog rata 2. premija (uplaćeni novac, npr. 2500 dinara) se najčešće ne vraća, jer je polisa već aktivna

Povrat novca samo u ovom slučaju

Lainović objašnjava da su sve turističke agencije u obavezi da imaju svog vodiča koji se nalazi na toj destinaciji:

- Imamo spisak svih naših gostiju, na svim destinacijama i mi onda možemo da reagujemo na pravi načnin. Nažalost, veliki broj ljudi nam se javlja koji je putovalo preko portala, ali mi nemamo nikakve informacije o njima, te ne možemo da im damo pravu informaciju. Ljudi treba da idu preko turističkih agencija - kaže Lainović i dodaje:

- Ni jedna kompanija na svetu ne radi kao Air Srbija, svaka kompanija čeka da vidi dalje situaciju, dok smo mi odmah poslali avione. Mi smo jedna od zemalja koja u zadnjih 20 godina, od Hurgade do Sicilije šalje avione.

Kaže da je povrat novca u opticaju jedino ako ljudi otkažu zakazano putovanje u gradove gde je ratno stanje. Međutim, prema njegovim rečima, veliki broj ljudi ne želi da otkaže putovanja:

- Nije bilo otkaza putovanja ni ovih poslednjih dana od kada je rat krenuo.

Cena polise

U prvim danima su se iznenada otkazali letovi zbog zatvaranja vazdušnog prostora. Petić Šobot tvrdi da osiguranje pokriva i ovakav vid otkazanog putovanja:

- U tom slučaju čovek ima pravo da otkaže i osiguranje to tretira sa pažnjom. U tom slučaju se vrši povrat sredstava za avio karte i smeštaj. Polisa koša 2500 dinara 10 dana, a prošireno pokriće je 3300 dinara.

Milan Lainović preporučuje putovanje preko turističkih agencija upravo zbog nepredviđenih situacija, a sve troškove nosiće upravo agencije:

- Mi vodimo računa o bezbednosti putnika. U ovako teškoj situaciji ni jedna turistička agencija neće ostaviti svoje putnike.

