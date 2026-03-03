Slušaj vest

Jedna od najznačajnijih vesti ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma dolazi iz naftnog sektora. Milenko Janković, generalni direktor MOL Srbija, potvrdio je da su u toku procesi koji bi mogli da izmene vlasničku strukturu Naftne industrije Srbije (NIS), ističući da MOL vidi veliku priliku u rešavanju trenutne situacije sa ruskim partnerima.

Rešavanje pitanja NIS-a

Govoreći o izazovima koje su doneli paketi sankcija evropske administracije, Janković se direktno dotakao potencijalne transakcije kojom bi MOL preuzeo udeo u NIS-u od ruske strane. Prema njegovim rečima, ovaj potez nije samo iznuđeno rešenje zbog sankcija, već logičan strateški korak.

- Cela ova transakcija nam dolazi kao potvrda stabilnosti. Moram da istaknem da pregovori nisu okončani i da moramo sačekati njihov ishod. To je normalna stvar u kojoj želimo dalje da učestvujemo i proširimo svoj uticaj na tržištu nafte i derivata u Srbiji - izjavio je Janković.

On je precizirao da bi ovakva promena donela dvostruke efekte:

- Kratkoročno, rešio bi se statusa NIS-a u svetlu međunarodnih sankcija i usaglašavanje sa "compliance" pravilima, a dugoročno duboku infrastrukturnu saradnju između regionalnih rafinerija i izgradnje mreže naftovoda i produktovoda.

Regionalna sila

Janković je istakao da MOL, kao sistem koji već dominira tržištima Mađarske, Slovačke i Hrvatske, ulaskom u NIS stvara "energetski otisak" koji garantuje apsolutnu sigurnost snabdevanja.

- Vidimo ogromnu sinergiju prvenstveno u logistici, ali i u proizvodnji i lancima snabdevanja. Naše iskustvo u rafinaciji i petrohemiji, uz optimizaciju na regionalnom nivou, omogućilo bi nam da krizne situacije prevazilazimo brže i efikasnije nego manji, izolovani sistemi - naglasio je direktor MOL-a.

Od "praznih rezervoara" do energetske nezavisnosti

Podsećajući na kritične momente s kraja prošle godine, kada se spekulisalo o uvođenju restrikcija i "par-nepar" sistema, Janković je podvukao da je upravo MOL-ova uvozna moć bila ključna da se ti scenariji izbegnu. On je naveo da je kompanija više nego duplirala uvoz kako bi nadomestila zastoje u domaćoj rafinaciji, a da bi potencijalna kupovina akcija NIS-a trajno osigurala domaće tržište od sličnih rizika u budućnosti.