Slušaj vest

Državne rezerve energenata u Srbiji trenutno su na maksimumu, a naftne kompanije koje posluju na srpskom tržištu fokusirale su se na povećan uvoz naftnih derivata kako bi se obezbedile rezerve za što duže nesmetano snabdevanje tržišta.

Da se posle uvođenja sankcija Naftnoj industriji Srbije od strane SAD, zbog većinskog ruskog vlasništva, intenzivno radi na alternativnim rešenjima u snabdevanju naftom i naftnim derivatima, vidi se i po tome što trenutno na domaćem tržištu nema nikakvih poremećaja.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike za sektor nafte i gasa Saša Koković rekao je na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru da u ovom trenutku aktivno razmatraju svi scenariji kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja.

Rezerve na maksimumu

- Rezerve kojima upravlja Uprava za rezerve energenata i Republička direkcija za robne rezerve trenutno su na maksimumu i zajedno s naftnim kompanijama radimo na povećanju uvoza naftnih derivata. Od predstavnika naftnih kompanija dobili smo najave da će uvoz naftnih derivata u novembru biti veći od mesečnog uvoza u normalnim uslovima - rekao je Koković.

On je istakao da je, paralelno s merama koje se preduzimaju na očuvanju snabdevenosti tržišta, od najveće važnosti da se nađe rešenje koje bi omogućilo nastavak rada pančevačke rafinerije.

Podsetimo predstavnici Udruženja naftnih kompanija najavili su uvoz više od 100.000 tona naftnih derivata do kraja oktobra, svim vidovima saobraćaja.

Nebojša Atanacković, bivši vlasnik naftne kompanije AD "Nafta", ističe da će domaći uvoznici povećati uvoz naftnih derivata do krajnjih tehnoloških mogućnosti.

RAFINERIJA ZAVISI OD DOMAĆE PROIZVODNJE I REZERVI Na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razmatran je i rad Rafinerije nafte u Pančevu u aktuelnim uslovima kad se, zbog isteka licence Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), kojim je onemogućen uvoz sirove nafte, rafinerija oslanja isključivo na sopstvene zalihe i proizvodnju domaće nafte.

Samo rezerve nisu dovoljne

- Kolike će te količine biti, zavisi pre svega od prevoznih sredstava kojima će se derivati dovoziti. Najekonomičnije je da to bude vodni saobraćaj, odnosno barže koje mogu da dovezu do 1.000 tona, ali to kasnije zavisi od mogućnosti pretovara. Mi smo u najvećoj meri računali na MOL-ovu rafineriju na Dunavu koja je dva puta veća od NIS-ove i sve zavisi od njenih rezervi. Sve u svemu, mi moramo da se potrudimo da povećamo sve mogućnosti uvoza. Dosad smo smo se 80 odsto snabdevali od NIS-a, a 20 procenata iz drugih izvora. Sad bi bilo dobro kad bi to moglo da se preokrene i da uvozom derivata obezbedimo potrebne količine za domaće tržište. Ako bismo trošili samo rezerve, onda bismo ih potrošili do kraja godine. Ali ako sad uspemo to da nadoknadimo, onda ćemo moći da produžimo snabdevenost tržišta za još četiri meseca. Onda nećemo govoriti da imamo rezerve do januara, nego do maja - objašnjava Atanacković.

Nebojša Atanacković o uvozu naftnih derivata u Srbiju. Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, naftni derivati moraju da poskupe pre svega zbog povećanih troškova transporta.