Slušaj vest

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 192 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, sve je ostalo isto.

Cene na berzama

Prethodnih dana na svetskim berzama naftni derivati su poskupeli između 20 i 30 dolara po toni što će se automatski odraziti i na cene benzina i dizela u maloprodaji u Srbiji.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteInfoBizGDE JE U EVROPI NAJJEFTINJE GORIVO: Ovde izbegavajte da punite rezervoar - sačuvajte budžet!
Benzinska pumpa
NovčanikPOJEFTINIO DIZEL U SRBIJI! Objavljene nove cene po kojima će se plaćati gorivo do sledećeg petka!
Točenje goriva
NovčanikGDE MOŽETE JEFTINO DA NAPUNITE REZERVOAR? Mnogi su otkrili mesto, pa uštede i kad su na putovanju
točenje goriva