Broj nezaposlenih u Nemačkoj u novembru smanjen je za 26.000 u odnosu na oktobar i sada iznosi 2,885 miliona ljudi, saopštila je u petak Savezna agencija za rad, prenosi nemačka agencija dpa. Ipak, u poređenju sa istim mesecom prošle godine, broj nezaposlenih veći je za čak 111.000.

Stopa nezaposlenosti iznosi 6,1 odsto – što je 0,1 procentni poen manje nego u oktobru, ali 0,2 poena više nego pre 12 meseci.

– Privredna slabost i dalje traje i tržište rada ostaje bez većeg zamaha. Pad nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti u novembru rezultat je uobičajenih sezonskih kretanja – izjavila je direktorka Agencije Andrea Nahles. – Zaposlenost stagnira, a potražnja za radnicima ostaje ograničena – dodala je ona.

Broj slobodnih radnih mesta nastavlja da opada i u novembru je iznosio 624.000, što je 44.000 manje nego u istom periodu 2024. godine.

U novembru je 986.000 ljudi primalo novčanu naknadu za nezaposlenost – oko 96.000 više nego godinu dana ranije, procenjuje Agencija za rad.

Kurir.rs/Fenix

