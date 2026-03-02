Slušaj vest

- Prodajemo kuću, ukupne površine 224 m2 na Detelinari, Avijatičarsko naselje. Na parceli od 421 m2 su četiri stambene jedinice, objekti su građevinski korektni za adaptaciju ili rušenje, dozvoljena gradnja porodične stambene zgrade - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Kao što se iz samog oglasa vidi prodavac je svestan da izgled nekretnine koja se nudi na prodaju neće oduševiti potencijalne kupce, pa zato naglašava i mogućnost rušenja i izgradnje novog stambenog objekta.

- Od objekata na parceli su glavna kuća površine 103m2, stambeni objekat površine 48 m2, stambeni objekat površine 65 m2, pomoćna zgrada površine 12 m2 kao i garaža površine 18 m2. Ima veliko dvorište, garažu - piše u oglasu koji je postavio Milan.

Kuća, ukupne površine 224 m2 na Detelinari, Avijatičarsko naselje u Novom Sadu prodaje se po ceni od 250.000 evra.