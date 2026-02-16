Dao oglas za prodaju kuće, a u svari prodaje lokaciju: Traži 150.000 evra i tvrdi da je pogodna za ovo
Kuća u poprilično lošem stanju u Starim Banovcima oglašena je na prodaju bez ikakvih detalja o kvadraturi, broju soba i drugih detalja, što odmah ukazuje na to da je vlasnik ne prodaje za život, nego za rušenje.
I uoravo zato čudi cena od 150.000 evra koju je za nju odredio. Ali prema onome što je napisao u oglasu jasno je da prodavac zapravo ne prodaje kuću nego lokaciju.
- Na prodaju kuća na izuzetnoj lokaciji. Centar Starih Banovaca. U blizini Dunava, crkve,škole... Kuća izlazi na dve ulice. Pogodna za stambeno-poslovni objekat - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.
I nikakvi drugi detalji nisu navedeni, soim što su uz oglas priložene njene fotografije.
