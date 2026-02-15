Slušaj vest

Analitičari procenjuju da je dokumentarni film o prvoj dami SAD, Melaniji Tramp, tokom vikenda ostvario prihod od oko osam miliona dolara na bioskopskim blagajnama. Ukoliko se te procene potvrde, reč bi bila o najuspešnijem startu jednog dokumentarca u Sjedinjenim Američkim Državama u poslednjih više od deset godina.

Svetska premijera filma Melanija održana je u petak, a među publikom su u najvećem broju bile žene, kao i gledaoci stariji od 55 godina. Pre toga je medijska kompanija Pak, pozivajući se na podatke Nacionalne istraživačke grupe, procenila da bi dokumentarac, čiji je ukupni budžet iznosio 75 miliona dolara, mogao da zaradi oko pet miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja u SAD i Kanadi.

Film je realizovala produkcijska kuća „Amazon MGM Studios“, dok režiju potpisuje Bret Ratner. Ostvarenje prati život prve dame u periodu koji prethodi inauguraciji predsednika Donalda Trampa 2025. godine i donosi uvid u događaje iza zatvorenih vrata Bele kuće.

Uoči premijere, koja je održana u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu, predsednik Tramp izjavio je da je prva dama u ovom mandatu otvorenija prema javnosti.

Magazin Variety naveo je da je film „premašio očekivanja na blagajnama“, dok je Deadline ocenio da je Melanija „ostvarila ogroman uspeh tačno tamo gde je trebalo“ u takozvanim crvenim zonama, uprkos ranijim bojaznima.

New York Times opisao je ostvarene brojke kao „rezultat koji je spasio obraz prve dame“, imajući u vidu da su početne prognoze govorile o zaradi od oko pet miliona dolara.

„U subotu su analitičari projektovali oko 8 miliona dolara od prodaje karata za dokumentarac koji traje nepuna dva sata. Stvarni iznos, sedam miliona dolara, sugeriše da je dan premijere bio prepun obožavalaca gospođe Tramp“, naveo je New York Times.

Prema dostupnim izveštajima, „Amazon MGM Studios“ je uložio 40 miliona dolara u samu produkciju filma, dok je dodatnih 35 miliona dolara potrošeno na marketinške aktivnosti. Studio, međutim, planira da ove troškove nadoknadi putem ugovora o licenciranju, kao i kroz buduće prikazivanje filma na striming platformi „Prime Video“.

- Veoma smo ohrabreni snažnim početkom i pozitivnim reakcijama publike, a rani prihodi od prodaje filma Melanija premašuju naša očekivanja - izjavio je Kevin Wilson, šef domaće bioskopske distribucije u „Amazon MGM-u“, za Variety.

- Ovaj zamah je važan prvi korak u onome što vidimo kao dugačak životni ciklus i za film i za predstojeću dokumentarnu seriju, koji se proteže daleko izvan bioskopskog prozora i u ono što verujemo da će biti značajan za obe naše usluge. Uvereni smo u dugoročnu vrednost koju će ovo predstavljanje pružiti korisnicima kako u bioskopima, tako i u godinama koje dolaze na Prajm Videu - dodali su iz kompanije.