Brend donjeg rublja SYRN, koji je pokrenula holivudska glumica Sidni Svini i koji je zvanično predstavljen 28. januara, ubrzo je izazvao burne reakcije koje su prevazišle okvire modne industrije. Iza satenskog veša, haltera i luksuzne čipke, ovaj projekat se vrlo brzo našao u središtu društvenih i političkih polemika.

Od samog starta, Instagram nalog brenda preplavljen je pažljivo osmišljenim fotografijama glumice u donjem rublju, snimljenim na ulicama Los Anđelesa ili pored oldtajmera, u stilu insceniranih paparaco fotografija. Kroz objektiv fotografkinje Ellen von Unwerth, Svini je prikazana kao savremena, senzualna i teatralna figura nalik sireni.

Klasičan modni koncept

Naziv SYRN potiče od reči sirena, a sam brend sebe opisuje kao zavodljiv, romantičan, razigran i udoban. Na prvi pogled, reč je o još jednom u nizu projekata u kojima poznate ličnosti ulaze na tržište donjeg rublja, koje je već zasićeno sličnim inicijativama.

Ipak, javni imidž Sidni Svini već neko vreme prevazilazi njene filmske i televizijske uloge. Na društvenim mrežama dobila je nadimak MAGA Barbie, dok su spekulacije o njenim političkim stavovima dodatno pojačane tokom prošlogodišnje reklamne kampanje za American Eagle. Slogan iz te kampanje izazvao je snažne reakcije u SAD-u, uz optužbe da promoviše eugeniku i belu supremaciju.

Kada su je tada suočili sa kritikama, glumica je umanjila značaj cele kontroverze, navodeći da ne razume o čemu je reč, što je dodatno podstaklo negativne komentare.

Povezanost sa Trampom

Situacija je dodatno dobila na težini nakon što je The Guardian objavio da se Sidni Svini registrovala kao birač Republikanske stranke, nekoliko meseci pre izborne pobede Donalda Trampa u novembru 2024. godine.

Sam Donald Tramp javno je pohvalio spornu reklamnu kampanju, kao i samu glumicu, dok se ona ni tada nije direktno oglasila. U razgovoru za Cosmopolitan US, Svini je pokušala da se distancira od političkih interpretacija.

- Nikada nisam bila ovde da pričam o politici. Uvek sam bila ovde da stvaram umetnost. Ali ljudi me žele koristiti kao pijuna - rekla je glumica. Ipak, ta izjava nij--e uspela da zaustavi rasprave.

Uloga Džefa Bezosa u fokusu javnosti

Dodatnu pažnju izazvala je informacija da je SYRN delimično finansiran od strane Džefa Bezosa, osnivača Amazona i poznatog podržavaoca Donalda Trumpa. Za mnoge potrošače taj podatak nije zanemarljiv.

Bezosova supruga Lauren Sánchez Bezos javno je izrazila podršku brendu, ostavivši emotikon srca ispod objave SYRN-a na kojoj se Sydney Sweeney pojavljuje u roze donjem rublju. U tom kontekstu, deo javnosti smatra da je teško posmatrati brend kao politički neutralan, te da sama odluka o kupovini dobija simboličnu dimenziju.

Provokativno predstavljanje i reakcije Holivuda

Na kontroverze je dodatno uticala i strategija lansiranja. Nekoliko dana pre zvaničnog otvaranja sajta, Sidni Svini objavila je snimak na kojem se tokom noći penje na znak Hollywooda kako bi na njega okačila šarene grudnjake. Holivudska privredna komora potvrdila je da za ovu akciju nije izdato odobrenje i najavila pokretanje istrage.

Glumica je ovaj potez opisala kao signal, bez dodatnog pojašnjenja. Ta neodređenost uklapa se u estetiku prve kolekcije, nazvane Zavodnica, koja se oslanja na sugestiju i aluziju.

Uprkos brojnim polemikama, SYRN nastoji da istakne i inkluzivni aspekt svog poslovanja. Brend nudi širok raspon veličina, dok Sydney Sweeney naglašava da joj je cilj stvaranje donjeg rublja koje razume žene, umesto da im nameće pravila.