Sat otkucava za prijavu bespravnih objekata po zakonu „Svoj na svome“. Rok ističe 5. februara, ali ne za sve.

Ko može da dobije produženje i koje će probleme građani ovim zakonom rešiti, za Kurir televiziju, govorio je Đorđe Milić, direktor Agencije za prostorno planiranje.

Izuzetna prilika

Govoreći o legalizaciji bespravnih objekata, Đorđe je podsetio sve građane da treba da povedu računa da ovaj rok ne propuste, jer je reč o izuzetnoj i jedinstvenoj prilici.

Đorđe Milić, direktor Agencije za prostorno planiranje Foto: Kurir Televizija

- Zakonodavac je doneo poseban zakon kako bi se konačno rešio višedecenijski problem neupisanih nepokretnosti. Razlog zbog kog stalno naglašavamo da rok neće biti produžen jeste taj što je on striktno određen zakonom. Krajnji rok je 5. februar, tačnije, u petak u ponoć ističe poslednji dan za podnošenje prijava. Rokovi se računaju od dana stupanja zakona na snagu: najpre 60 dana, a zatim dodatnih 30 dana predviđenih za podnošenje prigovora, zbog čega je upravo 5. februar ključni datum - rekao je Đorđe.

Podneto milion i po prijava

Kako je rekao Đorđe, za građane koji iz opravdanih razloga nisu stigli da podnesu prijave u osnovnom roku, biće predviđena šansa da to urade u oktobru ove godine.

- Očekujemo da će biti premašen trenutni broj već danas, možda dostignemo 1.500.550 ili 1.500.580 prijava. Svakodnevno beležimo rast broja zahteva, što pokazuje da građani, nažalost, često važne obaveze ostavljaju za poslednji trenutak. Zakonodavac je ipak napravio određeni ustupak i predvideo mogućnost da se do 24. oktobra ove godine prijave i oni koji iz opravdanih razloga nisu stigli da to učine u osnovnom roku. Reč je o izuzetnim situacijama, na primer, ukoliko je neko bio na bolničkom lečenju, bez pristupa internetu, bio nedostupan ili u inostranstvu. Ovakvi slučajevi će zahtevati detaljno i uverljivo obrazloženje prilikom podnošenja zahteva.

Zašto je ovaj postupak važan?

- Upisom nepokretnosti u katastar one dobijaju potpunu pravnu vidljivost. Time se omogućava njihov promet, prenos apsolutnih prava, kao i zakonita overa ugovora kod javnih beležnika. Takođe, takve nepokretnosti mogu se bez pravnih prepreka nasleđivati, uz zaključivanje ugovora o nasledstvu, sačinjavanje testamenata i sprovođenje redovnih ostavinskih postupaka. Treća, izuzetno važna prednost jeste mogućnost stavljanja nepokretnosti pod hipoteku. Na taj način građani mogu koristiti svoju imovinu kao sredstvo obezbeđenja za dobijanje kredita - kaže Đorđe i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

Slobodno i sigurno raspolaganje imovinom

- Dakle, sve nepokretnosti koje do sada nisu imale pravnu vidljivost, ovim postupkom dobiće punu pravnu sigurnost. To znači da će građani nakon završenog procesa moći da stave svoje nepokretnosti pod hipoteku i podignu kredit. Naravno, ostaje da se vidi kako će poslovne banke reagovati i na koji način će se uključiti u ovaj proces. Očekujemo i stabilizaciju tržišta nepokretnosti, jer će se povećati broj objekata sa urednim pravnim statusom. Time će se konačno uvesti red na tržište, a građanima omogućiti da slobodno i sigurno raspolažu svojom imovinom i budu svoji na svome.

