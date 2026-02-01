Slušaj vest

Do jutros u 7.30 stiglo više od 1.400.000 prijava za upis svojine objekata u okviru programa "Svoj na svome", rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Poručila je da produžetka roka za prijavu neće biti, ali da će svi koji imaju opravdane razloge za prijavu po isteku roka to moći da učine do 24. oktobra.

"Ono što raduje, to je da prijavljivanje ide na način kako je država to negde i planirala. Dakle, kada govorimo o ovoj cifri, danas u toku dana, eventualno sutra, mi ćemo imati oko milion i po prijava, bez objekata koji su u javnoj svojini, jedinica lokalnih samouprava, autonomnih pokrajina i Republike Srbije, odnosno javnih preduzeća, odnosno preduzeća čiji je osnivač opština, autonomna pokrajina ili Republika", navela je Sofronijevićeva.

Istakla je da se broj prijava približava realnom broju objekata koji su podobni za upis.

Rok za prijavu ističe 5. februara

"Nadamo se da ćemo do 5. februara kada ističe rok za prijavljivanje imati približan broj svih objekata koji mogu biti predmet upisa po ovom zakonu", rekla je ministarka.

Dodala je da se broj prijava sve više povećava kako se približava istek roka za podnošenje prijava.

"Prvog dana prijavljivanja je, recimo, bilo oko 4.000 prijava, dok smo sada za vikend imali 80.000 prijava. Kada pogledamo strukturu podnetih prijava, najviše naših građana se odlučilo da prijavu izvrši u opštini – čak 47 posto, 43 posto je onlajn samostalno i 11 posto je na šalterima Pošte", navela je Aleksandra Sofronijević.

Ministarka je istakla da produžetka roka za podnošenje prijava neće biti.

"Po zakonu, to je 5. februar. Ostaje nam mesec dana do 5. marta za ulaganje prigovora. Ali, zakon u svom članu 20. je i propisao za one naše građane i pravna lica koji iz opravdanih razloga nisu uspeli da prijave do 5. februara, aplikacija će ostati otvorena do 24. oktobra", navela je ministarka Sofronijević.

Objasnila je i šta se smatra opravdanim razlozima za prijavu po isteku roka.

"To je nešto što je u pravu najsličnije institutu koji se zove restitutio in integrum, a u prevodu znači 'povraćaj u pređašnje stanje'. Mi ovim zakonom nismo taksativno naveli koji su to opravdani razlozi, ali postoji ustaljena i sudska i upravna praksa. To može biti bolest, povreda, smrt ili bolest člana uže porodice, viša sila, neki tehnički razlozi, ne dao Bog da se desi da padne sistem pa da to bude razlog i svi drugi opravdani razlozi za koje stranka nije skrivila i dostavi o tome dokaz. Naravno, kada je viša sila u pitanju, onda ne treba ništa dokazivati jer je to notorna činjenica", rekla je Aleksandra Sofronijević.

Posle 5. februara prijava samo uz opravdanje

Dodala je da je do 24. oktobra moguće podneti prijavu uz opravdanje zbog čega to nisu mogli da učine do 5. februara.