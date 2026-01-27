Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da građani koji iz opravdanih razloga ne stignu da prijave bespravne objekte na osnovu zakona "Svoj na svome", moći će to da urade do 24. oktobra.

Ona je rekla da je zainteresovanost za prijavu objekata velika i da je do sada stiglo oko milion prijava.

- Samim zakonom je previđeno, da ako neko iz opravdanih razloga nije uspeo da se prijavi, može to da uradi do 24. oktobra ove godine. Biće dovoljno opravdanje, da zbog toga nije mogao da izvrši prijavu u zakonskom roku - rekla je ona i dodala da ti razlozi mogu biti zdravstveni, putovanja ili slično.

Sofronijevićeva je kazala da rok za žalbe traje do 5. marta i dodala da će ''ako neko malo zakasni, moći da se prijavi do tog roka''.