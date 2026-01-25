Slušaj vest

- Očekujem oko 1,3 ili 1,4 miliona prijava do 5. februara. Pitam da li mogu u februaru već da se izdaju rešenja - ne može, po zakonu. Pa idi promeni zakon, daj ljudima u februaru. Pogledajte kakva je glad ljudi, kolika je potreba ljudi da budu svoji na svome. Oni su spremni odmah da izdaju po 100.000 rešenja na mesečnom nivou - naveo je Vučić na početku tematske sednice Vlade Srbije.

Istakao je da se u svim telima bave "raznim glupostima".

- Idi u skupštinu jedan dan i donesi zakon da izdaješ rešenje od 10. februara, ako je sve čisto. Da čovek može da uzme kredit, da čovek može da nam plati porez. Da čovek kaže "Ovo je moja imovina, mogu da je ostavim, deci da naslede". Požurite malo - rekao je Vučić.

Istakao je da nema problem što se neki od njih plaše da potpisuju nešto, ali je ukazao da je to sramota.