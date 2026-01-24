Slušaj vest

Akcija legalizacije objekata "Svoj na svome" u Sremskoj Mitrovici beleži izuzetno interesovanje građana, a prema podacima nadležnih službi, do sada je kao pravo svojine upisano više od 7.500 objekata na teritoriji grada.

Kako bi postupak bio što dostupniji svima, Grad Sremska Mitrovica je, pored 37 stalnih prijemnih punktova, obezbedio i mobilni prijemni kombi, namenjen stanovnicima udaljenih naselja, kao i građanima koji nisu u mogućnosti da lično dođu na lokacije za prijavu.

Prijave nelegalno izgrađenih objekata moguće su do 5. februara, a procedura je dodatno pojednostavljena. Kompletna dokumentacija se predaje u elektronskom obliku, čime je proces znatno ubrzan i olakšan.

Za podnošenje prijave potrebno je dostaviti osnovne podatke o vlasniku i objektu – JMBG, adresu ili broj katastarske parcele, opis objekta, fotografije i dokaz o vlasništvu.

Visina naknade zavisi od zone u kojoj se objekat nalazi i kreće se od 100 do 300 evra po objektu, dok se za pomoćne i poljoprivredne objekte do 500 kvadratnih metara naknada ne plaća.

Od plaćanja su oslobođeni socijalno ugroženi građani, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece, za koje je Grad najavio i dodatnu pomoć u pripremi potrebne dokumentacije.