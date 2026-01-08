Slušaj vest

U cilju informisanja građana o novom postupku Ciljane konvalidacije, koji je počeo sa primenom 1. januara 2026. godine izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, a koji omogućava proveru i upis prava u katastar na osnovu starijih isprava, u nastavku dostavljamo odgovore na najčešća pitanja javnosti.

Pitanja i odgovori pripremljeni su radi lakšeg razumevanja postupka i namenjeni su svim građanima koji poseduju stare isprave, a do sada nisu mogli da ostvare upis prava u katastar.

Opšta pitanja

Pitanje: Šta je Ciljana konvalidacija?

Odgovor: Ciljana konvalidacija je novi postupak koji omogućava proveru i upis prava u katastar na osnovu starih isprava koje ranije nisu mogle da budu sprovedene zbog formalnih nedostataka.

Pitanje: Ko može da koristi ovu mogućnost?

Odgovor: Svi građani koji poseduju ugovore zaključene pre 2014. godine ili druge isprave nastale pre 2018. godine.

Pitanje: Da li je potreban advokat?

Odgovor: Ne. Građani mogu samostalno da podnesu isprave putem aplikacije RGZ, a mogu se opredeliti i da podnesu zahtev preko advokata.

Pitanje: Gde se nalazi aplikacija?

Odgovor: Aplikacija je dostupna na zvaničnom sajtu Republičkog geodetskog zavoda

https://www.rgz.gov.rs

Link za prijavu je lako uočljiv jer je označen belim kvadratom na početnoj strani sajta.

Pitanje: Kako se podnose isprave?

Odgovor: Elektronski, putem aplikacije na sajtu RGZ, uz identifikaciju preko sistema eUprave.

Pitanje: Da li postoji rok za podnošenje?

Odgovor: Ne. Podnošenje starih isprava nije vremenski ograničeno.

Pitanje: Šta ako dokumentacija nije podobna za upis?

Odgovor: Građani će dobiti obaveštenje i uputstvo za dalje postupanje, uključujući mogućnost obraćanja advokatima ili geodetskim organizacijama. Postupak upisa se ne pokreće i građanin nema obavezu plaćanja takse.

Pitanje: Da li Ciljana konvalidacija zamenjuje postupak „Svoj na svome“?

Odgovor: Ne. Ova dva postupka su odvojena i mogu se voditi paralelno.

Pitanje: Koja je glavna korist za građane?

Odgovor: Jednostavniji pristup katastru, manje troškova i pouzdana informacija o statusu njihove imovine.

Pitanje: Da li je za podnošenje isprava preko aplikacije za građane potrebno popunjavati precizne podatke o nepokretnosti?

Odgovor: Ne. Provera isprava za upis vrši se prema podacima iz tih isprava koje se dostave putem aplikacije.

Pitanja za pojedinačne slučajeve

Pitanje: U ugovoru piše da upis prava može da se izvrši tek nakon što prodavac izda potvrdu o isplati. Ta potvrda nije sačuvana. Može li da se ostvari upis po ciljanoj konvalidaciji?

Odgovor: Da, ako je ugovor overen pre 31. oktobra 1995. godine.

Pitanje: Podneo sam isprave preko aplikacije i dobio obaveštenje da može da se izvrši upis. Šta dalje?

Odgovor: U obaveštenju piše sve što je potrebno uraditi, odnosno kako se zakazuje termin za predaju originala i kako se plaća taksa.

Pitanje: Da li neko može da izjavi žalbu na upis sproveden na osnovu obaveštenja iz aplikacije?

Odgovor: Ne. Žalbe nema, ali se pravna sigurnost štiti tako što se upisuje zabeležba da se upis može preispitati u roku od godinu dana. Ako u tom roku niko ne ospori upis, zabeležba se automatski briše.

Pitanje: Posedujem stare isprave za upis. Kako da odlučim da li da isprave predam preko aplikacije za građane ili da angažujem advokata?

Odgovor: Prvo, predajom preko aplikacije eliminišete troškove advokatskih usluga i u daljem postupku ste pošteđeni proceduralnih komplikacija (nema rešenja ni žalbe). Ukoliko dobijete negativno obaveštenje da isprave nisu podobne za upis, moraćete da potražite pomoć advokata ili geodetskih organizacija.

S druge strane, advokata ćete odmah angažovati ako već znate da vaša dokumentacija predstavlja granični slučaj i spremni ste da se pravno borite za upis i u slučaju odbijajućeg rešenja. Takođe, podnošenje zahteva preko advokata ima smisla i ukoliko vam se žuri sa upisom, ne želite da imate zabeležbe na nepokretnosti i potpuno ste sigurni da imate podobne isprave za upis.

Pitanje: Kada je potrebno obratiti se geodetskoj organizaciji?

Odgovor: U slučaju da se podaci iz vaših starih isprava ne slažu sa podacima katastra koji su dostupni na javnom uvidu u e-katastru (broj i površina parcele, broj i površina objekta ili posebnog dela objekta). U tom slučaju isprave ne dostavljate sami preko aplikacije, već geodetska organizacija vrši identifikaciju i dostavlja isprave za upis uz zahtev.

Pitanje: Kada angažujem stalnog sudskog veštaka za oblast građevinarstva?

Odgovor: U tri slučaja:

• Kada u katastru nije upisan poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto) na kojem želite da upišete pravo svojine – prvo se obraćate opštini za uverenje o posebnom delu, pa ako opština ne može da izda uverenje, možete se obratiti veštaku;

• Kada nemate upotrebnu dozvolu, a želite da upišete pravo svojine na objektu ili posebnom delu objekta – pod uslovom da je građevinska dozvola izdata pre 1. avgusta 1992. godine; na nepokretnosti ostaje zabeležba da nema upotrebne dozvole;

• Kada se podatak o površini objekta, odnosno posebnog dela objekta, iz vaše isprave razlikuje od površine upisane u katastar – pod uslovom da je ta isprava nastala pre 1. avgusta 1992. godine; upis se vrši na površinu iz katastra.

Pitanje: Nepokretnost je kupio moj pokojni otac, ali ugovor nikad nije sproveden u katastru. Ostavinska rasprava nije sprovedena. Mogu li da podnesem ugovor da se sprovede u korist pokojnog oca?

Odgovor: Da. Aplikacija dozvoljava da se isprave podnesu i u korist drugog lica, s tim što je neophodno podneti dokaz o pravnom interesu. U konkretnom slučaju, to je vaš izvod iz matične knjige rođenih, iz kojeg se vidi da je pokojnik vaš predak.

Pitanje: Ako dokumentaciju šaljem preko aplikacije za ciljanu konvalidaciju na rgz.gov.rs, da li moram odmah da platim taksu?

Odgovor: Ne. Taksa se plaća samo ako budete obavešteni da je upis moguć i vi to prihvatite zakazivanjem termina za predaju originala dokumentacije. U tom slučaju, taksa mora biti plaćena najkasnije u momentu predaje originala dokumentacije.

Pitanje: Da li dokumentaciju moram da skeniram da bih je ubacio u aplikaciju?

Odgovor: Ne. Ako imate mobilni telefon sa kamerom, možete da fotografišete dokumentaciju i ubacite te fotografije u aplikaciju, koja automatski konvertuje slike u PDF dokument. U retkim slučajevima, kod netipičnih modela mobilnih telefona sa nestandardnim formatima fotografija, može biti neophodno skeniranje dokumentacije, ali se radi o veoma malom procentu uređaja.

Pitanje: Nisam mogao da ostvarim upis u katastar jer sam kuću kupio pre 2013. godine od pokojne Ane, koja je kuću kupila 1983. godine, ali je u ugovoru napisano da se zove Anka. Da li mi ciljana konvalidacija može pomoći?

Odgovor: Da. Potrebno je da dva lica koja znaju da se radi o istoj osobi overe izjavu kod javnog beležnika (bilo kog), a zatim stare ugovore, zajedno sa tim izjavama, možete predati preko aplikacije.