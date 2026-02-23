Gasi se sajt popularne avio-kompanije: Oglasili se važnim saopštenjem za putnike iz Srbije
Kako je saopšteno, cilj je poboljšanje pouzdanosti, stabilnosti i ukupnog korisničkog iskustva. Prekid rada na sajtu ove avio-kompanije zakazan je u noći između 25. i 26. februara.
Kada platforma neće raditi
- Planirani prekid trajaće u sledećem periodu od 25. februara u 23.00 časa do 26. februara u 08.00 časova.
- Tokom ovog perioda putnici neće imati pristup sledećim digitalnim uslugama:
- rezervaciji karata za nove letove
- izmeni postojećih rezervacija
- onlajn čekiranju
- funkcijama rezervacije putem mobilne aplikacije
- preuzimanju vaučera i uslugama vezanim za korisnički nalog
Letovi se odvijaju po planu
Iz kompanije naglašavaju da će svi letovi biti realizovani prema planu i da prekid rada sistema neće uticati na putnike koji su se već čekirali ili preuzeli svoje karte za ukrcavanje.
- Posvećeni smo pružanju vrhunskog i pouzdanog iskustva svojim klijentima. Ovo planirano poboljšanje će dodatno razviti naše sisteme i podržati buduća unapređenja na našim digitalnim platformama. Zahvaljujemo se klijentima na razumevanju dok sprovodimo ovu važnu proceduru neophodnu za još bolje iskustvo - izjavila je Olivija Harangozo, menadžerka korporativnih komunikacija u kompaniji Vizer.
Važna preporuka za putnike
Vizer savetuje putnicima koji lete tokom perioda prekida rada da:
- završe onlajn čekiranje
- preuzmu svoje karte za ukrcavanje pre početka obustave sistema
Ukoliko to ne učine, tokom trajanja prekida biće omogućeno besplatno čekiranje na aerodromu. Kompanija očekuje da sve digitalne usluge budu u potpunosti dostupne odmah po isteku planiranog termina.
Biznis Kurir/Mondo