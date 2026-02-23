Slušaj vest

Kako je saopšteno, cilj je poboljšanje pouzdanosti, stabilnosti i ukupnog korisničkog iskustva. Prekid rada na sajtu ove avio-kompanije zakazan je u noći između 25. i 26. februara.

Kada platforma neće raditi Planirani prekid trajaće u sledećem periodu od 25. februara u 23.00 časa do 26. februara u 08.00 časova .

. Tokom ovog perioda putnici neće imati pristup sledećim digitalnim uslugama:

rezervaciji karata za nove letove

izmeni postojećih rezervacija

onlajn čekiranju

funkcijama rezervacije putem mobilne aplikacije

preuzimanju vaučera i uslugama vezanim za korisnički nalog Letovi se odvijaju po planu

Iz kompanije naglašavaju da će svi letovi biti realizovani prema planu i da prekid rada sistema neće uticati na putnike koji su se već čekirali ili preuzeli svoje karte za ukrcavanje.

- Posvećeni smo pružanju vrhunskog i pouzdanog iskustva svojim klijentima. Ovo planirano poboljšanje će dodatno razviti naše sisteme i podržati buduća unapređenja na našim digitalnim platformama. Zahvaljujemo se klijentima na razumevanju dok sprovodimo ovu važnu proceduru neophodnu za još bolje iskustvo - izjavila je Olivija Harangozo, menadžerka korporativnih komunikacija u kompaniji Vizer.

Važna preporuka za putnike

Vizer savetuje putnicima koji lete tokom perioda prekida rada da:

završe onlajn čekiranje

preuzmu svoje karte za ukrcavanje pre početka obustave sistema

Ukoliko to ne učine, tokom trajanja prekida biće omogućeno besplatno čekiranje na aerodromu. Kompanija očekuje da sve digitalne usluge budu u potpunosti dostupne odmah po isteku planiranog termina.