Slušaj vest

Kako je saopšteno, cilj je poboljšanje pouzdanosti, stabilnosti i ukupnog korisničkog iskustva. Prekid rada na sajtu ove avio-kompanije zakazan je u noći između 25. i 26. februara.

Kada platforma neće raditi

  • Planirani prekid trajaće u sledećem periodu od 25. februara u 23.00 časa do 26. februara u 08.00 časova.
  • Tokom ovog perioda putnici neće imati pristup sledećim digitalnim uslugama:
  • rezervaciji karata za nove letove
  • izmeni postojećih rezervacija
  • onlajn čekiranju
  • funkcijama rezervacije putem mobilne aplikacije
  • preuzimanju vaučera i uslugama vezanim za korisnički nalog

Letovi se odvijaju po planu

Iz kompanije naglašavaju da će svi letovi biti realizovani prema planu i da prekid rada sistema neće uticati na putnike koji su se već čekirali ili preuzeli svoje karte za ukrcavanje.

- Posvećeni smo pružanju vrhunskog i pouzdanog iskustva svojim klijentima. Ovo planirano poboljšanje će dodatno razviti naše sisteme i podržati buduća unapređenja na našim digitalnim platformama. Zahvaljujemo se klijentima na razumevanju dok sprovodimo ovu važnu proceduru neophodnu za još bolje iskustvo - izjavila je Olivija Harangozo, menadžerka korporativnih komunikacija u kompaniji Vizer.

Važna preporuka za putnike

Vizer savetuje putnicima koji lete tokom perioda prekida rada da:

  • završe onlajn čekiranje
  • preuzmu svoje karte za ukrcavanje pre početka obustave sistema

Ukoliko to ne učine, tokom trajanja prekida biće omogućeno besplatno čekiranje na aerodromu. Kompanija očekuje da sve digitalne usluge budu u potpunosti dostupne odmah po isteku planiranog termina.

Biznis Kurir/Mondo

Ne propustiteNovčanikAvio-kompanije naplaćuju luksuz koji svako može da priušti! Evo kako možete da platite da vam sedište pored ostane prazno!
putnicki-avion.jpg
InfoBizVelike promene za sve koji putuju poznatom avio-kompanijom: Čeka vas pravi luksuz za male pare, evo o čemu se radi
Vizer avion
PlanetaHOROR NA LETU ZA RIM! Putnici vrištali, molili Boga da ne umru! Sve se treslo, scena kao iz najgoreg košmara (VIDEO)
shutterstock-1908849307.jpg
InfoBizWIZZ AIR UKIDA LETOVE IZ BEOGRADA DO OVE DESTINACIJE! Ni drugi nisu pošteđeni, a ovo je razlog
Vizer avion