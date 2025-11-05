Slušaj vest

Mađarska niskobudžetna avio-kompanija Wizz Air najavila je novu premium opciju za putnike koji su spremni da plate dodatno, a koja nudi više komfora.

Wizz Air od decembra 2025. godine pokreće pilot-projekat “Wizz Class”, koji će biti dostupan na letovima iz pet gradova - Bukurešta, Budimpešte, Londona, Rima i Varšave. Putnici koji se odluče za ovu opciju moći će da blokiraju srednje sedište u prvim redovima, čime dobijaju više prostora i privatnosti.

U cenu su uključeni i prioritetno ukrcavanje, ručni prtljag, kao i garantovano mesto u pretincu iznad glave. Cena još nije objavljena, ali iz kompanije poručuju da nikada neće biti viša od cene još jednog sedišta.

- Ovo nije pokušaj da se zaradi više, već da se putnicima ponudi dodatna vrednost - izjavio je viši direktor Wizz Aira, Majkl Delehant.

Kompanija takođe planira uvođenje novog Wi-Fi sistema “Wizz Play” i infotainment usluge na odabranim letovima.

Prema rečima komercijalne direktorke Silvije Moskere, nova klasa namenjena je putnicima koji žele više udobnosti, prostora i brži izlazak iz aviona, a ideja je nastala na osnovu povratnih informacija poslovnih putnika koji traže više komfora, ali i dalje žele da lete po niskim cenama. Wizz Air nije jedini koji uvodi slične pogodnosti - Virgin Australia, već nudi mogućnost kupovine „sedišta bez suseda“, JetBlue ima premium program „EvenMore“, dok američki startap Magnifica Air planira od 2027. da ponudi letove u stilu privatnog aviona po pristupačnim cenama.

Nova „Wizz Class“ pokazuje kako i niskobudžetne avio-kompanije sve više uvode elemente luksuza, ali uz cenu koju putnici sami mogu da izaberu da plate.