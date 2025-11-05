Slušaj vest

Iako je istakao da po prirodi nije optimista, Vučič je rekao da u ovom slučaju nije pesimista.

- Više rade Rusi nego mi, ali kako čujem rade. Oni traže partnera i ja sam srećan što su na ozbiljan način shvatili situaciju i što je značajno za Srbiju. Moramo da budemo saglasni sa tim šta će biti njihov dogovor sa trećom stranom i Amerikancima. To možda nije loša vest za građane - rekao je Vučić za Informer.

Predsednik Srbije je izrazio uverenje da će Rusi pronaći rešenje za NIS i istakao da bi to bilo olakšanje za građane, ali i za državu.

- Onda bismo mogli da se posvetimo onome što je najvažniji zadatak, a to je Ekspo - rekao je Vučić.

On je naveo da bi Srbija morala biti saglasna sa rešenjem koje ponude Rusi, odnosno sa njihovim dogovorom sa trećom stranom i Amerikancima.

