Ruska naftna kompanija Lukoil internešenel GmbH sa sedištem u Austriji, u čijem je vlasništvu i kompanija Lukoil Srbija, prihvatila je ponudu trgovca energentima Gunvor grup i preći će u njeno vlasništvo ukoliko taj ugovor aminuje američka administracija, odnosno vlada SAD.

To u praksi znači da će i srpski ogranak ove kompanije koji se našao na udaru američkih sankcija dobiti novog vlasnika, što je, prema mišljenju poznavalaca na tržištu energenata, odlična stvar kada je u pitanju snabdevanje srpskog tržišta naftom i naftnim derivatima.

Kako je saopštio Lukoil, njegove međunarodne aktive će kupiti kompaniji Gunvor, čiji je vlasnik švedski milijarder Torbjern Ternkvist (Torbjörn Törnqvist), ali transakcija je i dalje podložna ispunjenju određenih uslova.

Vučić: Nama ostaje mnogo veći problem

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića ova vest zatekla je u Samarkandu, gde je prisustvovao sednici 43. Generalne konferencije Uneska. Kako je rekao, prodaja Lukoila je dobra vest, ali Srbiju čeka daleko veći izazov.

- Mi smo srećni ako je Lukoil time završio stvari, imaju znatan broj objekata u našoj zemlji, nama ostaje mnogo veći problem - NIS. Videćemo da li ćemo to umeti da rešimo u narednim danima - poručio je Vučić.

Đokić: Odlična stvar, primer da sledi i NIS

Spoljnopolitički analitičar Branimir Đokić ističe da je prodaja Lukoila švedskoj kompaniji odlična stvar i primer kako bi trebalo postupati s NIS-om.

- Odlična je stvar što je to tako brzo završeno i tim primerom bi se trebalo voditi i kada je reč o NIS-u. Da nije Lukoil prodat, mi bismo imali situaciju da, s obzirom na to da je i NIS pod sankcijama, vrlo brzo ostanemo bez nafte i bili bismo baš u problemu. To što je Lukoil brzo prodat, znači da neće biti problema ni poremećaja u snabdevanju tržišta Srbije naftnim derivatima, ali još uvek treba da se sačeka da tu kupovinu odobri američka vlada - objašnjava Đokić.

Prema njegovim rečima, ova prodaja govori da ne bi trebalo da imamo iluziju što se tiče NIS-a i da se, osim prodaje, ne može ništa drugo uraditi.

- Amerikanci neće dozvoliti energetski koridor nafte i gasa iz Kaspijskog regiona i što budemo duže čekali, to će nama biti gore. Zato bi trebalo ovo vreme do januara iskoristiti da se nađe kupac ili da se izvrši nacionalizacija. Najbolje bi bilo da se nađe rešenje da li kupac ili nacionalizacija, ali ne neka otimačina, već nacionalizacija po tržišnoj ceni. Trebalo bi to uraditi brzo kako ne bismo ostali bez nafte i kako ne bi nastao poremećaj na tržištu - ističe Đokić.

Deđanski: Lukoil nije strateški važan kao NIS

Bivši državni sekretar u Ministarstvu energetike Stevica Deđanski ističe da su - za razliku od Lukoila, u koji se u poslednjih 10-15 godina nije mnogo ulagalo i koji nije strateški važan niti ima neku posebnu tržišnu vrednost - u NIS za 15 godina Rusi uložili skoro pet milijardi evra.

- NIS jeste prodat jeftino Rusima, ali NIS je bio raspadnut. Koliko sam ja razumeo, niko ne kaže da se neće naći rešenje za NIS, da neće izaći, da se neće dogovoriti sa Srbijom ili nekim drugim, ali to nije isti nivo dogovora. Lukoil ima drugo vlasništvo u Rusiji, nema taj kapacitet, jednostavno nije korporacija kao Gaspromnjeft. I zato su i rešili da ga prodaju jer nemaju interes na duže vreme - kaže Deđanski.

ČINJENICE O LUKOILU 180 radnika zapošljava Lukoil Srbija

800 ljudi radi u partnersko-dilerskoj mreži Lukoila u Srbiji

112 benzinskih stanica Lukoil ima širom zemlje

2 skladišta nafte u Doljevcu i Ostružnici ima Lukoil

On dodaje da bi rusku stranu trebalo pritisnuti da ubrza proces kada je reč o NIS-u, ali ističe činjenicu da nama nisu Rusi uveli sankcije, nego Amerikanci.

- Neka se oni međusobno dogovaraju, a mi na rusku stranu treba da izvršimo pritisak da nam izađu u susret koliko god je to moguće, da mi ne ostanemo, kako narod kaže, grbavi. Dakle, to je višeslojna igra i treba da balansiramo. Primećujem da neki ljudi koji se bave energetikom, pa i bivši ministri iz prethodnih godina, daju neke eksplozivne izjave, što, po mom mišljenju, zapravo slabi poziciju predsednika Vučića u razgovorima s Rusijom. To jednostavno ne bi trebalo raditi - ističe Deđanski.

Ne prejudicirati rešenje o NIS-u

Prema njegovim rečima, normalno je da svako trguje na svoj način i tvrdi svoj pazar.

- Informacije koje se sada provlače su da je jedina opcija koju Vašington uzima u obzir za ukidanje sankcija NIS-u da Rusija ima nula odsto vlasništva. To su lažne vesti koje šire antiruski nastrojeni ljudi. Jednostavno, nema takvih informacija. Sankcije nisu uvedene početkom godine, već tri dana pre Bajdenovog odlaska, kako bi naštetio Srbiji, a ne Rusiji. Tramp je bio veoma korektan, onih devet meseci odlaganja bilo je korektno, jer smo tada uspeli da povežemo skladišta bez pritiska, da napravimo dogovore - i sada imamo narednih nekoliko meseci da pronađemo rešenje. Sad kad smo to završili, naravno da nije fer što su sankcije uvedene nama, ali, s druge strane, mogli su da nastave Bajdenovu politiku do kraja i da nas unište skroz prošle godine, usred zime. Sad je cilj da se pronađe zajedničko rešenje s Rusijom - naglašava sagovornik Kurira i dodaje da očekuje da će nam Rusija na kraju izaći u susret, ali nije mogao da predvidi u kom obliku.

