Zvanični srednji kurs danas je 117,3740 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.Evro je juče vredeo 117,3615 dinara.
Kursna lista za 17. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara
Dinar prema evru vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
