Tržište nekretnina u okolini Novog Sada nastavlja da nudi veoma zanimljive i nesvakidašnje prilike. Jedan oglas za nekretninu u Stepanovićevu posebno je privukao pažnju, ne samo zbog kvadrature, već zbog potencijala za poljoprivredni biznis.

Na prodaju je oglašena kuća površine 134 kvadrata, smeštena na placu od čak 2.894 kvadratna metra. Iako je u pitanju čvrsta gradnja, kuća je u potpunosti zidana od cigle, budući vlasnik će morati da zasuče rukave.

Čvrsta gradnja ali nužna adaptacija

Naime, u ovoj nekretnini niko nije živeo punih 25 godina, te joj je neophodna temeljna adaptacija kako bi joj se vratio stari sjaj. Ipak, dobra startna osnova je to što objekat već poseduje sve ključne priključke: vodu, trofaznu struju i kanalizaciju. Pored same kuće, postoji i dozvola za gradnju pomoćnih objekata površine oko 80 kvadrata.

Biznis prilika u dvorištu

Ono što ovu nekretninu izdvaja iz mora drugih jeste "skriveno blago" u samom dvorištu. Plac, koji je ograđen sa svih strana, prodaje se zajedno sa sedam postavljenih plastenika.

Za kupce sa preduzetničkim duhom, ovo predstavlja idealnu priliku za momentalno pokretanje posla u poljoprivredi, uzgoju povrća ili cveća.

IDodatni, možda i najvredniji adut ovog imanja, leži u urbanističkom planu. Kako se navodi u oglasu, u donjem delu ove prostrane parcele predviđena je izgradnja ulice. To u praksi znači da će novi vlasnik u budućnosti imati mogućnost parcelizacije - moći će da podeli imanje i dobije još dva potpuno odvojena građevinska placa površine od oko 750 kvadrata.

Odlična povezanost i infrastruktura

Osim biznis potencijala, nekretnina je odlično pozicionirana i za miran, porodični život. Imanje se nalazi u Stepanovićevu, u neposrednoj blizini železničke i autobuske stanice, što olakšava svakodnevnu komunikaciju sa Novim Sadom. Takođe, na korak od kuće nalaze se i škola, vrtić, ambulanta i svi drugi objekti neophodni za normalno funkcionisanje.