Jedan od trenutno najpoznatijih majstora i preduzetnika u Srbiji, Darko Kojić, podelio je dragoceno iskustvo sa svima koji maštaju o izgradnji sopstvenog doma. Njegov glavni fokus nije na samim zidarskim radovima, već na onom najvažnijem, nultom koraku, kupovini placa i administraciji koja taj proces prati.

Ukoliko planirate da gradite kuću i želite da to učinite potpuno legalno, Kojić izdvaja nekoliko ključnih pravila kojih se morate držati kako biste izbegli glavobolje u budućnosti.

Spremite se na probijanje troškova

Kojić na samom početku ističe da je striktno određivanje budžeta za kupovinu placa izuzetno nezahvalan posao. Prema njegovom ličnom iskustvu, početni planirani iznos bio je oko 25.000 evra, ali je na kraju parcela koštala preko 40.000 evra.

Međutim, on napominje da, šta god da kupite, nećete pogrešiti, pod uslovom da od samog starta postavite stvari na zdrave pravne osnove.

- Kupite plac, prenesete na sebe, sredite građevinsku dozvolu, sve po zakonu. Na kraju krajeva, kad završite kuću dobijete upotrebnu dozvolu - kaže Kojić.

Prvo i osnovno pravilo - Vlasništvo 1/1

Kada na samom početku birate plac, prva stvar koju morate proveriti jeste vlasnička struktura. Kojić naglašava da je važno da plac bude 1/1, što znači da je osoba od koje kupujete zemlju njen jedini i isključivi vlasnik.

Ukoliko plac ima dva ili više vlasnika, Kojić savetuje obavezno upoznavanje sa svima njima pre davanja novca. Morate biti apsolutno sigurni da su svi saglasni sa prodajom kako biste kasnije bez ikakvih prepreka parcelu pravno preneli na svoje ime.

Čisto vlasništvo je nulti preduslov za bilo kakav dalji razgovor o kupovini.

Birajte isključivo građevinsko područje

Drugi ključni kriterijum pri pretrazi nekretnina jeste namena zemljišta. Da biste bili sigurni da na placu možete da zidate, u listu nepokretnosti mora jasno pisati da je u pitanju građevinsko zemljište ili da se parcela nalazi u građevinskom području.

Iako i tu mogu postojati sitne administrativne provere (informacija o lokaciji, dozvoljeni stepen izgrađenosti), Kojić napominje da u 99% takvih slučajeva nećete imati problema da dobijete dozvolu za gradnju.

- Postoji nekih začkoljica koje treba proveriti, ali 99 posto možete da gradite u tom slučaju. Ako je poljoprivredno zemljište ne znači da ne možete da gradite. Možete, ali je onda procedura dosta komplikovanija. Potrebno je mnogo raspitivanja - napominje Kojić.

Šta sa poljoprivrednim zemljištem

Kao što je Kojić naglasio, poljoprivrednog zemljišta u svrhu gradnje nije nemoguća, ali nosi sa sobom znatno komplikovaniju proceduru prenamene. To zahteva mnogo više vremena, obilazaka šaltera i prikupljanja dokumentacije. Poznati majstor ističe da mu nije bilo u interesu da kupuje plac na taj način, držeći se isključivo građevinskog zemljišta radi lakše procedure.

Takođe, Kojić se strogo protivi danas čestoj praksi kupovine poljoprivrednog zemljišta zarad "divlje" gradnje i oslanjanja na to da će se objekat naknadno legalizovati.

Njegov pristup je direktan, probleme treba uvideti i rešiti u startu, pre nego što uopšte počnete sa radovima.

- Želim sve da idem legalno, jednostavno ne mogu da se bakćem sa naknadnim problemima - zaključuje on, šaljući poruku budućim graditeljima da su miran san i pravna sigurnost uvek isplativiji od prividnih prečica.