Poznat po svom oštrom nastupu na društvenim mrežama, irski avio-prevoznik Ryanair ponovo je dospeo u centar pažnje nakon što je na provokativan način odgovorio putnicima koji od letova po ceni ručka očekuju kraljevski tretman.

Gozba u avionima JAT-a

Kao ključni argument u ovoj digitalnoj raspravi, kompanija je iskoristila arhivsku fotografiju iz kabine nekadašnjeg jugoslovenskog JAT-a iz 1960-ih godina. Slika prikazuje putnike koji uživaju u pravoj gozbi sa više sledova, svežim voćem i pecivima, što u današnjem svetu komercijalnog vazdušnog saobraćaja deluje kao prizor iz davno zaboravljene bajke.

Ova objava nije samo nostalgični podsetnik na istoriju civilnog vazduhoplovstva, već i direktna poruka onima koji kritikuju kvalitet usluge niskobudžetnih kompanija. Uz propratni tekst koji sarkastično ističe nesrazmer između plaćenog iznosa i očekivanja korisnika, Ryanair je jasno povukao granicu između prošlosti i sadašnjosti.

"Putnici: plate 19,99 €, a očekuju“, stoji u objavi kojom je kompanija naglasila da za minimalnu cenu karte ne dolazi usluga kakva je pre više od pola veka bila standard u avio-saobraćaju.

Fotografija je za kratko vreme privukla hiljade reakcija jer jasno pokazuje koliko se iskustvo letenja promenilo – od elegancije, obilnih obroka i udobnosti, do današnjeg minimalizma gde se gotovo svaka dodatna usluga, od prtljaga do čaše vode, dodatno naplaćuje. Poseban "šlag na torti“ u celoj priči jeste činjenica da je upravo standard JAT-ovih letova iz šezdesetih poslužio kao vrhunski primer luksuza koji je danas, u eri jeftinih letova, postao nezamisliv.

Zlatno doba vazduhoplovstva naspram niskih cena

Arhivski prizor iz JAT-ovog aviona podsetio je mnoge korisnike na vreme kada je letenje bilo rezervisano za elitu, ali je dolazilo uz uslugu koja se danas može porediti samo sa najskupljom prvom klasom. U to vreme, obrok u avionu nije bio upakovani sendvič, već pažljivo pripremljena gozba servirana na platnenim stolnjacima, što je Ryanair iskoristio da ilustruje apsurdnost savremenih prigovora.

Stručnjaci za marketing ističu da Ryanair ovakvim objavama svesno polarizuje javnost, braneći svoj poslovni model koji se zasniva na osnovnoj funkciji prevoza od tačke A do tačke B. Poruka je jasna: putnici koji plaćaju najniže cene na tržištu moraju da se odreknu očekivanja o obilnim obrocima i prostranim sedištima kakve prikazuje fotografija bivšeg jugoslovenskog giganta.