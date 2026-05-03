Direktor Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović još je početkom februara, pre izbijanja sukoba na Bliskom istoku, izneo procenu o 65.000 sezonskih radnika potrebnih ove godine. Od toga bi, otprilike kao i prošle godine, oko 15.000 bili domaći, a oko 50.000 strani radnici.

"Potrebni su nam sezonski radnici i procena je oko 65.000 radnika. Od toga se trudimo da što veći broj obezbedimo na domaćem tržištu. Međutim, to ipak nije u potpunosti moguće, pa očekujemo oko 15.000 sezonaca iz Hrvatske i broj stranih radnika na nivou prošle godine, odnosno oko 50.000“, rekao je tada Zenzerović.

Prema istraživanju portala Moj posao, domaći radnici se češće odlučuju za sezonski rad ako je plata u proseku 30 do 40 odsto viša nego za isti posao na kontinentu. Najtraženiji su kuvari, konobari, poslastičari, sobarice, recepcionari, animatori i prodavci.

Dodata vrednost

"Visokokvalifikovani radnik sa bogatim iskustvom donosi dodatnu vrednost i podiže nivo poslovanja. Takav kadar je redak i treba ga dobro platiti. Kriterijumi su nešto niži nego ranijih godina, što se vidi i po oglasima. Tamo gde se ranije tražilo pet godina iskustva, sada se traže tri godine“, objašnjava Alen Mrvac, specijalista za odnose s javnošću u Alma Career Croatia / Moj posao, i dodaje da se ključni deo zapošljavanja odvija već početkom godine.

Poslodavci očajni

Da su poslodavci očajni pokazuju i oglasi. Na portalu posao.hr objavljen je oglas u kojem se navodi da U.O. Kaštilac traži kuvara/pomoćnog kuvara (m/ž) za rad u Kaštel Starom. Nudi se sezonski posao uz platu od 2.000 do 3.000 evra neto, a prijava je otvorena do 1. juna. U oglasu se navodi da je potrebna samo srednja škola.