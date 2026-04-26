Mnogi ne znaja za ovu caku: Ovo je maksimalan broj dana za rad sezonaca, ali to nije jedino ograničenje
Sezonski poslovi su čest izbor zarade posebno kad su u pitanju mladi i studenti. najčešće rade preko leta, ali mnogi ne znaju da postoje jasna ograničenja koliko dugo mogu da traju. Zakon precizno propisuje koliko dana poslodavci mogu da angažuju radnike i koliko jedan radnik može da radi tokom godine.
Najviše 180 dana angažovanja
Poslodavac može da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine.
Ovaj period se računa:
- od prve prijave sezonskih radnika
- do poslednje odjave preko portala Poreske uprave
Važno je napomenuti da se ne računaju dani kada nije bilo angažovanja radnika.
Ograničenje za jednog radnika
Kada je reč o pojedincima, isti sezonski radnik može da radi najviše 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.
Šta to znači u praksi
Ova pravila znače da:
- poslodavac može da angažuje više različitih radnika tokom godine
- ne može da prekorači ukupno 180 dana angažovanja dok pojedinačni radnik ima ograničenje od 120 radnih dana
