Sezonski poslovi su čest izbor zarade posebno kad su u pitanju mladi i studenti. najčešće rade preko leta, ali mnogi ne znaju da postoje jasna ograničenja koliko dugo mogu da traju. Zakon precizno propisuje koliko dana poslodavci mogu da angažuju radnike i koliko jedan radnik može da radi tokom godine.

Najviše 180 dana angažovanja

Poslodavac može da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine.

Ovaj period se računa: od prve prijave sezonskih radnika

do poslednje odjave preko portala Poreske uprave

Važno je napomenuti da se ne računaju dani kada nije bilo angažovanja radnika.

Ograničenje za jednog radnika

Kada je reč o pojedincima, isti sezonski radnik može da radi najviše 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

Šta to znači u praksi

Ova pravila znače da: