Sezonski poslovi su čest izbor zarade posebno kad su u pitanju mladi i studenti. najčešće rade preko leta, ali mnogi ne znaju da postoje jasna ograničenja koliko dugo mogu da traju. Zakon precizno propisuje koliko dana poslodavci mogu da angažuju radnike i koliko jedan radnik može da radi tokom godine.

Najviše 180 dana angažovanja

Poslodavac može da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine.

Ovaj period se računa:

  • od prve prijave sezonskih radnika
  • do poslednje odjave preko portala Poreske uprave

Važno je napomenuti da se ne računaju dani kada nije bilo angažovanja radnika.

Ograničenje za jednog radnika

Kada je reč o pojedincima, isti sezonski radnik može da radi najviše 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

Šta to znači u praksi

Ova pravila znače da:

  • poslodavac može da angažuje više različitih radnika tokom godine
  • ne može da prekorači ukupno 180 dana angažovanja dok pojedinačni radnik ima ograničenje od 120 radnih dana

Biznis Kurir/Mondo.rs

