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Advokat za radno pravo Ivana Cvetković objasnila je kako ugovor na određeno može da preraste u ugovor na neodređeno čak i bez potpisivanja novog ugovora.

Ona je, u svojoj objavi na Linkedinu, otkrila detalje ovog procesa.

- Recimo, ako vaš ugovor o radu na određeno ističe 10. juna, a vi pritom nastavite da radite kao i do tada i narednih 5 radnih dana — bez reakcije poslodavca/kadrovske — znači nastavite dolaziti na posao, obavljati zadatke, primati naloge, koristiti opremu poslodavca... U toj situaciji, po Zakonu o radu, smatra se da je došlo do zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme.

- Dakle, ako zaposleni nastavi da radi nakon isteka ugovora na određeno još 5 radnih dana (ovaj rok je važan), a poslodavac takav rad prihvata ili ga faktički omogućava, može doći do preobražaja radnog odnosa - istakla je.

Kako je zaključila, kod ugovora na određeno vreme važno je pratiti rokove, dokumentaciju i stvarno ponašanje obe strane.

Kurir.rs

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