Mnogi građani u Srbiji žive u uverenju da je bolovanje neka vrsta sigurnosti koja ih štiti od gubitka posla. Advokat Sonja Pekić razbija ovaj mit i detaljno objašnjava šta zakon zapravo predviđa u ovim situacijama.

Bolovanje nije smetnja za otkaz

Glavna poruka advokata je jasna.

- Sama činjenica da je zaposleni na bolovanju, ne predstavlja smetnju za otkaz ugovora o radu - kaže Pekić.

Ističe da zakon ne poznaje opštu zabranu otkazivanja ugovora o radu osobi koja je privremeno sprečena za rad, pod uslovom da postoje drugi zakonski razlozi. Primera radi, ako zaposleni tokom bolovanja neovlašćenom licu otkrije poslovnu tajnu, on može dobiti otkaz zbog povrede radne obaveze.

Ipak, kako ističe, postoji bitna ograda: sam Zakon o radu izričito propisuje da bolovanje ne može predstavljati razlog za otkaz.

Istek ugovora na određeno

Ako vam ugovor o radu na određeno vreme ističe dok ste na lečenju, bolovanje vam ga neće produžiti.

- Ugovor prestaje po samom zakonu, a poslodavac samo donosi rešenje kojim konstatuje da je radni odnos prestao danom isteka ugovora o radu - objašnjava Sonja Pekić.

Ona dodaje i važan savet za poslodavce: iako radni odnos prema imperativnoj normi iz člana 37. Zakona o radu prestaje automatski, preporuka je da se rešenje o prestanku ipak donese. Iako je ono "deklarativnog karaktera", služi kao efektivnija zaštita poslodavca u slučaju eventualnog spora i osporavanja od strane zaposlenog.

Izuzetak

Postoji jedna grupa zaposlenih koja uživa posebnu vrstu zaštite. Za razliku od običnog bolovanja, status trudnice, porodilje ili roditelja koji koristi odsustvo radi nege deteta (i posebne nege deteta) predstavlja stvarnu smetnju za otkaz.

- Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu za vreme trajanja ovih okolnosti, bez obzira na razlog - navodi Pekić.

Čak i ako je u pitanju ugovor na određeno, on se po zakonu produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Tehnološki višak na bolovanju

Da li možete postati tehnološki višak dok ste bolesni? Odgovor je - da. Postupak proglašenja zaposlenog za tehnološki višak je validan osnov za otkaz čak i ako je zaposleni u momentu donošenja rešenja na bolovanju.

Uslov je da postoji stvarno ukidanje radnog mesta i da je procedura sprovedena zakonito.

Rok od 60 dana

Zaposleni koji smatra da mu je pravo uskraćeno ima pravo na sudsku zaštitu. Svaki akt poslodavca može se osporavati u parnici podnošenjem tužbe za poništaj akta (npr. rešenja o otkazu).

Ključno je ispoštovati rok od 60 dana od dana dostavljanja spornog dokumenta.

Kada se bolovanje smatra zloupotrebom?

Zloupotreba bolovanja je povreda radne discipline, ali je to "vrlo osetljivo pitanje" koje zahteva dokaz da se odsustvo koristi suprotno svrsi.

Teret dokaza

Ako poslodavac sumnja u opravdanost razloga ili verodostojnost potvrde lekara, može podneti zahtev nadležnom zdravstvenom organu (RFZO) radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog.

Sonja Pekić naglašava da to što je neko viđen van kuće ili obavlja uobičajene životne aktivnosti ne znači automatski zloupotrebu.

Potrebno je dokazati da zaposleni svojim radnjama direktno onemogućava ozdravljenje.