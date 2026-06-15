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Dugoiščekivani odmor u Grčkoj lako može da se pretvori u agoniju u slučaju da na letovanje krenete automobilom, a on se pokvari. Kako do toga ne bi došlo, turistima se savetuje da pre puta urade osnovnu proveru vozila, jer u slučaju kvara popravka može da košta nekoliko stotina evra.

Problem sa pregrevanjem motora, neispravne kočnice ili akumulator najčešći su kvarovi na putu koji mogu da zagorčaju letovanje. U slučaju da do toga dođe, Ana Nikolić, urednica portala nikana.gr, navela je koliko majstori naplaću popravke u Grčkoj.

- Cene auto-servisa dosta variraju i zavise od mesta, sezone, vrste kvara, dostupnosti delova i toga da li je potrebna šlep služba. U manjim mestima i na ostrvima popravke mogu da budu skuplje i sporije, naročito ako deo mora da se naruči - kazala je.

Ukazala je da se i dolazak majstora naplaćuje i to po ceni od 50 do 150 evra. U slučaju da je neophodno da automobil šlepa, za to je potrebno da se izdvoji od 80 do 200 evra kada su u pitanju kraće relacije.

- Za duže relacije cena je znatno viša i ide do 1.000 i više evra - rekla je.

Koliko košta popravka električnih automobila Foto: Shutterstock

Naša sagovornica je govorila i o cenama popravki. Navela je da zamena ili kupovina akumulatora košta od 100 do 200 evra, u zavisnosti od modela.

- Kada je reč o pregrevanju motora, dijagnostika i manja intervencija košta od 50 do 150 evra, ali ozbiljniji kvar može da bude mnogo skuplji - ocenila je.

Što se tiče kočnica, za zamenu pločica ili osnovnu intervenciju potrebno je da se izdvoji najmanje 150 evra.

- Ozbiljniji kvar može da bude znatno skuplji - zaključila je Ana Nikolić.

Trošak ako nemate adekvatnu opremu

Pored kvara, trošak može da nastane i ako nemate adekvatnu opremu u automobilu.

Da bi izbegli kazne, vozači u vozilu treba da imaju: reflektujući prsluk i to u kabini, ne u gepeku, sigurnosni trougao, PP aparat (S2 – 2 kg) ispravan i sa važećim servisom, komplet prve pomoći, kompletan i neizmenjen i rezervni točak ili set za reparaciju gume.

Što se tiče prve pomoći, Grčka je odlučila da nakon gotovo 50 godina (od 1978. godine) značajno osavremeni svoju auto-apoteku. Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture uvelo je sveobuhvatniju listu, prepoznajući potrebu za boljom spremnošću.

Stara grčka apoteka bila je slična onoj koja je ranije bila obavezna u Srbiji, sa osnovnim elementima poput vate, gaze i flastera. Međutim, od 18. juna, grčki vozači moraju imati daleko opširniji set medicinskih potrepština.

Foto: Shutterstock

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