Koliko košta popravka automobila u Grčkoj: Detaljan vodič kroz auto- servise i cenovnik najčešćih kvarova
Dugoiščekivani odmor u Grčkoj lako može da se pretvori u agoniju u slučaju da na letovanje krenete automobilom, a on se pokvari. Kako do toga ne bi došlo, turistima se savetuje da pre puta urade osnovnu proveru vozila, jer u slučaju kvara popravka može da košta nekoliko stotina evra.
Problem sa pregrevanjem motora, neispravne kočnice ili akumulator najčešći su kvarovi na putu koji mogu da zagorčaju letovanje. U slučaju da do toga dođe, Ana Nikolić, urednica portala nikana.gr, navela je koliko majstori naplaću popravke u Grčkoj.
- Cene auto-servisa dosta variraju i zavise od mesta, sezone, vrste kvara, dostupnosti delova i toga da li je potrebna šlep služba. U manjim mestima i na ostrvima popravke mogu da budu skuplje i sporije, naročito ako deo mora da se naruči - kazala je.
Ukazala je da se i dolazak majstora naplaćuje i to po ceni od 50 do 150 evra. U slučaju da je neophodno da automobil šlepa, za to je potrebno da se izdvoji od 80 do 200 evra kada su u pitanju kraće relacije.
- Za duže relacije cena je znatno viša i ide do 1.000 i više evra - rekla je.
Naša sagovornica je govorila i o cenama popravki. Navela je da zamena ili kupovina akumulatora košta od 100 do 200 evra, u zavisnosti od modela.
- Kada je reč o pregrevanju motora, dijagnostika i manja intervencija košta od 50 do 150 evra, ali ozbiljniji kvar može da bude mnogo skuplji - ocenila je.
Što se tiče kočnica, za zamenu pločica ili osnovnu intervenciju potrebno je da se izdvoji najmanje 150 evra.
- Ozbiljniji kvar može da bude znatno skuplji - zaključila je Ana Nikolić.
Trošak ako nemate adekvatnu opremu
Pored kvara, trošak može da nastane i ako nemate adekvatnu opremu u automobilu.
Da bi izbegli kazne, vozači u vozilu treba da imaju: reflektujući prsluk i to u kabini, ne u gepeku, sigurnosni trougao, PP aparat (S2 – 2 kg) ispravan i sa važećim servisom, komplet prve pomoći, kompletan i neizmenjen i rezervni točak ili set za reparaciju gume.
Što se tiče prve pomoći, Grčka je odlučila da nakon gotovo 50 godina (od 1978. godine) značajno osavremeni svoju auto-apoteku. Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture uvelo je sveobuhvatniju listu, prepoznajući potrebu za boljom spremnošću.
Stara grčka apoteka bila je slična onoj koja je ranije bila obavezna u Srbiji, sa osnovnim elementima poput vate, gaze i flastera. Međutim, od 18. juna, grčki vozači moraju imati daleko opširniji set medicinskih potrepština.
Ključne novine u grčkoj auto-apoteci, koje nedostaju u srpskoj, uključuju:
- Termo pokrivač za spasavanje koji efikasnije reflektuje toplotu (>90%) i pruža bolju prevenciju hipotermije i šoka, u poređenju sa opštijim "termo ćebetom".
- Set samolepljivih flastera različitih veličina (14 komada), što omogućava preciznije zbrinjavanje manjih povreda. U srpskoj apoteci postoji samo flaster traka i set flastera, ali specifikacije nisu toliko detaljne.
- Sterilne zavoje u specifičnim veličinama (6x8 cm, 8x10 cm, 10x12 cm) sa ugrađenim jastučićem za direktan pritisak na ranu, prilagođeni različitim veličinama povreda. U srpskoj apoteci su navedeni "prvi zavoj" i "sterilna gaza", ali ne sa ovakvom preciznošću dimenzija i namene.
- Specijalizovana obloga za opekotine/sterilna gaza (60x80 cm) – namenska za pokrivanje velikih opekotina i oderotina, što je izuzetno važno za ovu vrstu povreda. U srpskoj apoteci nemamo specifičnu oblogu za opekotine.
- Komprese za rane (6 parova 10x10 cm) za čišćenje i pakovanje dubokih rana.
- Elastični zavoji u dve širine (6 cm i 8 cm) i dužine 4m, precizno definisani za previjanje ekstremiteta i trupa.
- Specijalne makaze za prvu pomoć sa tupim vrhom (atraumatske), za bezbedno sečenje odeće. Srpske makaze su samo "sa zaobljenim vrhom".
- Više pari medicinskih rukavica (4 komada vinil/nitril, velike), čime se pojačava biološka zaštita spasioca od prenosivih bolesti putem krvi.
- Vlažne maramice za čišćenje netaknute kože, korisne za higijenu i dezinfekciju pre ili posle intervencije.
- Medicinske maske za lice (2 komada) za respiratornu zaštitu, važne za obe strane (spasioca i povređenog), pogotovo u današnje vreme. Srpska apoteka ima samo masku za veštačko disanje.
- Detaljno uputstvo za prvu pomoć sa piktogramima, što olakšava brzu i ispravnu reakciju.
Biznis Kurir/Euronews.rs