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Letnja turistička sezona praktično je već počela, a građani Srbije uveliko završavaju rezervacije, kupuju avionske karte i prave poslednje računice pred odlazak na more.

Iako su Grčka, Turska, Crna Gora i Hrvatska i dalje među najtraženijim destinacijama, ove godine sve veću popularnost beleže i Španija i Italija, pre svega zahvaljujući širenju mreže direktnih avio-linija i većoj dostupnosti mediteranskih destinacija.

Međutim, ono što većinu putnika najviše zanima jesu cene letovanja, kao i pitanje da li će zbog nestabilne situacije na svetskom tržištu energenata doći do novih poskupljenja tokom leta.

Prema podacima turističkih agencija, aranžmani su ove godine u proseku skuplji između 10 i 15 odsto u odnosu na prošlu sezonu, mada razlike postoje od destinacije do destinacije.

Milan Vasić, vlasnik turističke agencije, kaže da se rast cena oseća gotovo svuda, ali da za sada nema dramatičnih promena koje bi mogle ozbiljnije da ugroze planove putnika.

- Ako govorimo uopšteno, neke destinacije su možda poskupele 10%, neke 15%, ali to je neki prosečan aranžman. Kada govorimo o doplatama za gorivo koje se često pominju zbog povećanja cena energenata, mogu da napomenem da nisu nešto drastično velike. Imamo različite vrste doplata, pre svega u zavisnosti od toga da li govorimo o redovnim ili čarter letovima. Na redovnim linijama, ako govorimo o Er Srbiji, doplata za gorivo iznosi šest evra po osobi i odnosi se na veliki broj destinacija. Kod čarter letova doplate su veće, pa se za pojedina grčka ostrva kreću oko 30 do 35 evra, dok za udaljenije destinacije poput Egipta i Tunisa mogu da budu i 50 do 60 evra - rekao je Vasić.

Lista najboljih grčkih ostrva Foto: Shutterstock

Grčka i dalje neprikosnovena, ali rastu Španija i Italija

Sagovornici iz turističkog sektora saglasni su da Grčka i ove godine ostaje apsolutni favorit među putnicima iz Srbije. Veliko interesovanje vlada i za Tursku, Crnu Goru, Hrvatsku i Bugarsku, ali se primećuje i značajan rast tražnje za Španijom i Italijom.

Kako objašnjava Vasić, tome je doprinelo širenje ponude direktnih letova, zbog čega je putnicima danas mnogo lakše da stignu do destinacija koje su ranije zahtevale presedanja ili komplikovaniju organizaciju putovanja.

- Odlična je bila najava da su Grčka, Turska i druge tradicionalne destinacije među najtraženijima, ali tu moramo da dodamo i Španiju koja beleži znatan rast broja klijenata sa srpskog tržišta. Imamo sve više direktnih avio-linija, a i nacionalna avio-kompanija otvara nove destinacije, tako da tu beležimo ozbiljan rast interesovanja. Italiju takođe ne bih zanemario, pre svega Siciliju i Sardiniju koje su veoma popularne među našim putnicima - rekao je on.

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Koliko danas košta letovanje

Kada je reč o cenama, najpovoljniji su i dalje apartmanski aranžmani u Grčkoj, gde se smeštaj može pronaći već za 200 do 300 evra po osobi. Za avionske aranžmane, pak, potrebno je izdvojiti značajno više novca.

Destinacije poput Rodosa, Krita ili Krfa uglavnom koštaju između 600 i 900 evra po osobi, dok trošak letovanja za četvoročlanu porodicu tokom jula i avgusta često prelazi 1.500 evra.

Za porodice koje žele hotel sa četiri zvezdice i all inclusive uslugu izdaci mogu biti i znatno veći.

- Ako govorimo o četvoročlanoj porodici, hotelu sa četiri zvezdice i all inclusive uslugom uz avionski prevoz, takav aranžman danas uglavnom košta između dve i po i tri hiljade evra, pa naviše. Za manje novca mogu da se pronađu hoteli sa tri zvezdice ili objekti koji rade na bazi noćenja sa doručkom ili polupansiona. Recimo, na Rodosu može da se pronađe skromniji hotel sa tri zvezdice i doručkom za oko dve hiljade evra za porodicu - naveo je Vasić.

Restoran Foto: Shutterstock

Kako da uštedite i do 30 odsto

Najveće uštede i dalje ostvaruju putnici koji aranžmane rezervišu mesecima unapred. Prodaja letnjih odmora počinje već krajem oktobra i tokom novembra, a upravo tada dostupni su najveći popusti i najveći izbor smeštaja.

- To pre svega važi za klijente koji bukiraju aranžmane u ranom bukingu. Već krajem oktobra i tokom novembra pojavljuju se prve cene za Grčku i druge destinacije. Tada su aranžmani najpovoljniji i tada putnici mogu tačno da biraju ono što žele za svoj novac. Po našoj statistici sve je više takvih klijenata i procenjujemo da između dvadeset i trideset odsto putnika koristi rani buking. Kasnije postoje i sajamski popusti, a tek nakon toga dolaze last minute ponude - objašnjava Vasić.

Prema njegovim rečima, putnici koji rezervišu tokom ranog bukinga ili sajamskih akcija mogu da ostvare popuste od 20 do čak 30 odsto.

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Last minute nije za svakoga

Iako mnogi čekaju poslednji trenutak kako bi pronašli jeftinije aranžmane, turističke agencije upozoravaju da takva odluka nosi određeni rizik.

- Last minute može da donese dobru cenu, ali tada više nema mnogo biranja. Ako govorimo o popularnim destinacijama poput Halkidikija ili Pefkohorija, često ostane samo jedan ili dva objekta koja nisu rasprodata. Neko možda neće želeti apartman u prizemlju ili na poslednjem spratu, ali tada nema mnogo prostora za izbor. Kod ranog bukinga možete da izaberete praktično šta god želite, dok kod last minute ponuda uzimate ono što je preostalo - kaže Vasić

Važna pravila o doplatama za gorivo

Jedna od najvećih nedoumica putnika odnosi se na doplate za gorivo i mogućnost da nakon uplate aranžmana budu suočeni sa dodatnim troškovima. Vasić ističe da zakon vrlo jasno definiše obaveze turističkih agencija.

- Po Zakonu o turizmu putnik koji je uplatio aranžman mora najmanje 21 dan pre putovanja da bude obavešten o eventualnoj doplati i njenom iznosu. Takođe, veoma je važno da ljudi znaju da postoji zakonska zaštita. Ukoliko doplata premaši osam odsto ukupne vrednosti aranžmana, putnik ima pravo da bez ikakvih penala otkaže putovanje i dobije kompletan povraćaj novca. Dakle, zakon štiti i putnike i veoma je važno da budu upoznati sa svojim pravima - naglašava on.

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Skijatos: Cene gotovo iste kao prošle godine

Sa grčkog ostrva Skijatos stižu uglavnom pozitivne vesti. Turistički pratilac Sara Pilipović kaže da značajnijih poskupljenja nema i da su cene vrlo slične prošlogodišnjim.

- Na Skijatosu nisu zabeležena neka velika poskupljenja. Dve ležaljke i suncobran na popularnijim plažama koštaju između 20 i 35 evra, dok se na udaljenijim plažama mogu pronaći i za oko 15 evra. Giros je oko pet evra, a za prosečan ručak za dve osobe potrebno je između 20 i 30 evra. Generalno gledano, ni cene aranžmana nisu značajno menjane i prve grupe su već rasprodate. Može se reći da su cene ostale gotovo iste kao prošle godine - navela je Pilipović.

Ona turistima posebno preporučuje obilazak Lalaria plaže, Koukounariesa, kao i izlete na Skopelos i Alonisos.

Govoreći o manjim zemljotresima na Eviji, istakla je da na Skiatosu nisu izazvali nikakve probleme.

- Mi na Skijatosu nismo osetili ništa, ni ja ni turisti. Razumljivo je da ljudi reaguju kada čuju za zemljotrese, ali za sada nema razloga za brigu i očekujem jedno lepo i mirno leto - rekla je Pilipović.

Pozitivna očekivanja vladaju i na hrvatskom primorju. Boris Žgomba, predsednik Udruženja putničkih agencija u Hrvatskoj, navodi da je u prvih pet meseci ove godine zabeleženo oko pet odsto više gostiju nego lane.

- Na jučerašnji dan imali smo oko 440.000 gostiju u Hrvatskoj. U prvih pet meseci bilo je čak pet odsto više gostiju nego u istom razdoblju prošle godine. Zadovoljni smo rezultatima, ali istovremeno s oprezom pratimo ono što se događa na međunarodnom planu, pre svega situaciju na Bliskom istoku i u Ukrajini. To su okolnosti koje utiču i na ekonomsku i na sigurnosnu stranu putovanja. Što se cena tiče, generalno govoreći one nisu rasle ili su rasle minimalno. Pojedinačna poskupljenja uglavnom su vezana za ulaganja u kvalitet smeštaja, dok cene restorana, barova i osnovnih namirnica uglavnom nisu značajno menjane - rekao je Žgomba. On očekuje da će tokom špica sezone broj gostiju dostići oko 1,3 miliona.

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Er Srbija otvara nove linije

Dodatni vetar u leđa turističkom prometu daje i Er Srbija, koja ove godine uvodi deset novih destinacija. Među njima su Santorini, Mikonos, Alikante, Palermo, Katanija, Sardinija, Palma de Majorka, Malaga, kao i povratak linije za Brač od 20. juna.

Bojan Aranđelović iz Er Srbije savetuje putnicima da ne odlažu kupovinu karata.

- Trenutna situacija kada su u pitanju cene prati dešavanja na svetskom tržištu, pre svega kretanje cena avio-goriva. Ono što preporučujemo putnicima jeste da se na vreme informišu i da karte kupe što ranije. Kada kupite kartu za redovan let, nećete kasnije biti izloženi dodatnim troškovima zbog eventualnog rasta cena goriva. Pored toga, veoma je važno imati u vidu da su tokom špica sezone i avioni i hotelski kapaciteti često rasprodati, pa problem ne mora biti samo cena već i dostupnost mesta - rekao je Aranđelović.

Osiguranje koje može da spase letovanje

Turističke agencije posebno preporučuju putno zdravstveno osiguranje, ali i osiguranje od otkaza putovanja.

- Osiguranje od otkaza košta otprilike između dva i dva i po odsto vrednosti aranžmana. Ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti i putnik mora da otkaže putovanje nekoliko dana pre polaska, može da dobije kompletan povraćaj novca. Što se zdravstvenog osiguranja tiče, ono uglavnom košta između deset i dvadeset pet evra, a pokriće često ide i do trideset hiljada evra. To je mali trošak u poređenju sa problemima koji mogu da nastanu ukoliko se tokom odmora dogodi zdravstveni problem - zaključio je Vasić.