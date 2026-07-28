Obrazac broj 1 izabranog lekara, jasno popunjen, koji prikazuje tok bolesti, lečenje, rehabilitaciju i posledice po radnu sposobnost.

Specijalističke nalaze, otpusne liste i svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.

Izveštaj o povredi na radu ili dokaz o profesionalnoj bolesti (ukoliko je to osnov).

Dokaz o identitetu (lična karta ili uverenje o prebivalištu) i fotokopiju zdravstvene knjižice.

Dokaze o ostvarenom stažu u Srbiji (i inostranstvu, ako postoji).

Uverenje o plaćenim doprinosima (za samostalnu ili poljoprivrednu delatnost).