Ovo je najveća greška kad tražite invalidsku penziju: Jedan papir izabranog lekara rešava sve, spremite dokumentaciju na vreme, evo svih tačnih koraka
Mnogi građani smatraju da ozbiljna dijagnoza ili visok procenat telesnog oštećenja automatski donose pravo na invalidsku penziju. Ipak, penzijski sistem počiva na preciznim zakonskim uslovima. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) pri donošenju odluke ne ocenjuje samo dijagnozu bolesti, već se oslanja na medicinsku dokumentaciju i ocenu organa veštačenja kako bi utvrdio postojanje potpunog gubitka radne sposobnosti.
Šta je invalidska penzija i ko ima pravo na nju?
Invalidska penzija je pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja namenjeno osiguranicima koji zbog bolesti, povrede (na radu ili van njega) ili profesionalnog oboljenja više ne mogu da obavljaju posao za koji su bili osigurani, niti bilo koji drugi posao koji odgovara njihovoj radnoj sposobnosti. Ovo pravo se ostvaruje pre nego što osoba ispuni godine života potrebne za starosnu penziju.
Da bi se pravo ostvarilo, zakon propisuje ispunjenje dva osnovna uslova:
- Organ veštačenja Fonda PIO mora utvrditi potpuni gubitak radne sposobnosti.
- Osiguranik mora imati propisan staž osiguranja (osim u situacijama kada zakon ne zahteva dužinu staža).
Procenat invaliditeta i radna sposobnost
Važno je istaći da procenat invaliditeta, telesno oštećenje i druga medicinska merenja nisu isto što i pravo na invalidsku penziju. Iako se u pojedinim postupcima koriste medicinske tabele za određivanje procenta invaliditeta, osiguranik ulazi u postupak priznavanja prava tek kada lekar veštak Fonda PIO utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti usled zdravstvenih promena koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili rehabilitacijom. Kod profesionalnih vojnih lica i policajaca primenjuju se posebna pravila usklađena sa sposobnošću za njihovu specifičnu službu.
Koliko staža je potrebno?
- Bolest i povreda van rada: Osiguranik treba da ima najmanje pet godina staža osiguranja. Fond PIO priznaje samo staž za koji su uredno plaćeni doprinosi, te je pre postupka korisno proveriti ličnu evidenciju.
- Povreda na radu i profesionalna bolest: U ovim situacijama, pravo se ostvaruje bez obzira na dužinu staža, ali je neophodno dokazati uzrok (uz urednu dokumentaciju o povredi na radu ili profesionalnom oboljenju).
Povoljniji uslovi za mlađe osiguranike
Zakon prepoznaje da mlađi ljudi nisu imali vremena da ostvare dugogodišnji staž, pa za osiguranike kod kojih invalidnost nastane pre 30. godine života važe znatno blaža pravila.
Tako je osobama do 20 godina starosti u trenutku nastanka invalidnosti potrebna najmanje jedna godina staža osiguranja. Za osiguranike do 25 godina života uslov je minimum dve godine, dok je za one do 30 godina starosti neophodno da imaju najmanje tri godine ostvarenog staža.
Kako se obračunava invalidska penzija?
Invalidska penzija se obračunava na sličan način kao starosna, u zavisnosti od ličnog koeficijenta, godina staža, opšteg boda i dodatih parametara.
Faktori koji najviše utiču na konačan iznos obračuna:
- Zarade i osnovice: Više osnovice na koje su uplaćivani doprinosi tokom radnog veka donose srazmerno veći obračun.
- Dužina staža: Osiguranici sa dužim periodima uplaćenih doprinosa imaju viši osnov u odnosu na osobe sa kraćim stažom.
- Dodati staž: Pri obračunu se na stvarni staž dodaje i propisani staž koji zavisi od navršenih godina života i pola osiguranika.
- Uzrok invalidnosti: Ukoliko je invalidnost nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, primenjuje se izuzetno povoljan model obračuna prema penzijskom stažu od 40 godina.
Obrazac broj 1 izabranog lekara, jasno popunjen, koji prikazuje tok bolesti, lečenje, rehabilitaciju i posledice po radnu sposobnost.
Specijalističke nalaze, otpusne liste i svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.
Izveštaj o povredi na radu ili dokaz o profesionalnoj bolesti (ukoliko je to osnov).
Dokaz o identitetu (lična karta ili uverenje o prebivalištu) i fotokopiju zdravstvene knjižice.
Dokaze o ostvarenom stažu u Srbiji (i inostranstvu, ako postoji).
Uverenje o plaćenim doprinosima (za samostalnu ili poljoprivrednu delatnost).
Radno angažovanje korisnika invalidske penzije
Fond PIO predviđa mogućnost radnog angažovanja i nakon ostvarivanja prava na invalidsku penziju, pri čemu je vrsta ugovora ključna za status penzionera:
Ugovoreni poslovi: Invalidski penzioner može slobodno ući u osiguranje po osnovu obavljanja privremenih, povremenih ili ugovorenih poslova (poput ugovora o delu) po osnovu kojih ostvaruje naknadu. U takvim situacijama Fond PIO ne poziva korisnika na ponovni pregled.
Ugovor o radu: Ukoliko korisnik invalidske penzije zaključi klasičan ugovor o radu, sistem predviđa obaveznu kontrolu stanja invalidnosti. Fond PIO tada poziva osiguranika na ponovno veštačenje. Pravo na penziju se nastavlja ukoliko i dalje postoji potpuni gubitak radne sposobnosti, a prestaje ukoliko se utvrdi da se zdravstveno stanje popravilo i da taj uslov više ne postoji.
Biznis Kurir