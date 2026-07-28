Žena u second hand radnji pronašla torbu u kojoj je bila čudna poruka

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Zaposlena u second hand radnji, koja na TikToku deli savete za kupovinu polovne odeće, objasnila je zašto neki kupci odlaze praznih ruku i kako to mogu da promene.

- Kao neko ko radi u sekond hendu i kupuje u njima gotovo ceo život, mogu sa sigurnošću da vam kažem da te prodavnice nisu pune starudije - rekla je.

- Ako ne pronalazite baš ništa, problem možda nije u prodavnici, već u načinu na koji tražite. Želim da pomognem, pa ću vam dati nekoliko saveta kako da pronađete dobre komade i objasniti zašto u tome verovatno ne uspevate.

Objasnila je da je prvo pravilo uspešne kupovine u second hand prodavnicama - doslednost.

- Ako uvek idete u istih nekoliko prodavnica i to samo povremeno, nećete pronaći ništa - poručila je i dodala:

- Prodavnice polovne robe ne funkcionišu kao klasični butici. Možete da uđete u utorak i ne pronađete ništa, a već u sredu da pronađete sve što vam treba. Ako niste uporni, brzo odustanete i očekujete rezultate od jedne posete mesečno, to jednostavno neće ići.

Second hand garderoba podložna je patogenima Foto: Shutterstock

Dodala je i da kupci moraju biti spremni da detaljno pregledaju ponudu.

- Potrebno je pregledati svaku vešalicu, bez obzira na veličinu. Ako volite vintidž odeću, morate da znate da ona često neće odgovarati današnjim standardnim veličinama, jer su se nekada veličine označavale potpuno drugačije. Važno je da znate svoje mere i da isprobavate odeću - savetuje.

Naglasila je i da je važno biti otvorenog uma i razmišljati o različitim načinima na koje neki odevni predmet može da se nosi. U ovakvim prodavnicama ne mogu se uvek pronaći komadi koji prate isključivo aktuelne trendove, ali upravo se u tome često krije njihova vrednost.

Smatra da se među polovnom odećom mogu pronaći odlični komadi ako je kupac spreman da detaljno pregleda ponudu i isproba nešto drugačije. Ključno je, kaže, da se celom iskustvu pristupi bez predrasuda.

Ponovila je da nije tačno da su second hand prodavnice pune bezvrednih stvari. Uz malo strpljenja i nekoliko jednostavnih pravila, moguće je pronaći kvalitetnu garderobu po vrlo povoljnim cenama.

Ponuda u mnogim prodavnicama obnavlja se gotovo svakodnevno. Zato je dobro pitati zaposlene kojim danima stiže nova roba i pokušati da dođete ubrzo nakon toga. Redovni, pa čak i kratki obilasci omiljenih prodavnica mogu znatno povećati šanse da pronađete vredne komade.