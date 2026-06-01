Kupovina u second hand i vintage radnjama za mnoge je pravi mali ritual. Neki čak i na putovanjima obilaze buvljake u potrazi za neobičnim predmetima i skrivenim blagom. Ipak, dugogodišnja ljubiteljka polovnih stvari Sara Lion otkrila je za Real Simple koje komade za dom nikada ne bi ponela kući, bez obzira na to koliko primamljivo izgledali.

Kako kaže, iskustvo ju je naučilo da nije svaka zanimljiva stvar i dobra kupovina. Vremenom je napravila listu predmeta koje uvek zaobilazi, a evo šta savetuje i drugima koji vole kupovinu u polovnim i vintage radnjama.

Posteljina i razne tkanine

Koliko god neki prekrivač ili set posteljine delovali lepo na prvi pogled, polovne tkanine često kriju problem koji ne možete odmah da primetite. Teško je proceniti koliko su zapravo čiste i u kakvom su stanju bile pre nego što su završile u prodaji.

Čak i posle pranja mogu da ostanu neprijatni mirisi, fleke ili alergeni, što posebno može smetati osobama sa osetljivom kožom ili alergijama. Zato je, smatra ona, ipak sigurnije investirati u nove tkanine za dom.

Tepisi

Slična situacija je i sa tepisima. Na buvljacima se ponekad mogu pronaći kvalitetni i autentični komadi, ali u klasičnim second hand prodavnicama često završavaju tepisi koji su već prilično istrošeni.

Osim toga, teško ih je detaljno pregledati i proveriti koliko su zaista higijenski održavani. Danas postoji mnogo povoljnih i modernih opcija za kupovinu novih tepiha, pa je to često praktičnije rešenje.

Mali kućni aparati

Polovna espreso mašina ili mikser po niskoj ceni zvuče kao odlična prilika, ali problem je što nikada ne znate u kakvom su stanju dok ih ne donesete kući i uključite.

Sara priznaje da je više puta kupila uređaje koji su curili, pregrevali se ili jednostavno nisu radili kako treba. Pored toga, kaže da pokušava da izbegne gomilanje aparata koje retko koristi, pa prednost daje funkcionalnosti i jednostavnijem prostoru.

Pojedinačne čaše

Iako mnogi vole da skupljaju zanimljive čaše iz različitih kolekcija, ona smatra da je mnogo praktičnije imati komplet. Posebno ako često dolaze gosti ili volite da organizujete druženja.

Naravno, ako naiđete na skoro kompletan set, isplati se uzeti ga, rezervna čaša uvek može da zatreba.

Stvari koje čuvate za "jednom kad zatreba"

Najveća zamka u second hand kupovini su stvari koje kupujemo bez stvarne potrebe, samo zato što nam deluju slatko ili zanimljivo. Na primer, dekoracija za tematsku zabavu koju nikada ne planirate da organizujete.

Takve kupovine često završavaju zaboravljene po fiokama i policama. Zato je najbolje da pre kupovine razmislite da li ćete predmet zaista koristiti ili vas samo privlači ideja o njemu.