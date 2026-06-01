Slušaj vest

Osvajanje medalje na velikim svetskim takmičenjima za srpske sportiste ne donosi samo trenutnu slavu, već i dugoročnu finansijsku sigurnost. Prema domaćem zakonodavstvu, svi nosioci najviših odličja po navršenoj 40. godini života stiču pravo na doživotno mesečno primanje, poznatije kao nacionalna penzija.

Zakonski okvir i ko ima pravo na priznanje

Ova specifična novčana davanja regulisana su Zakonom o sportu, dok su sami detalji, iznosi i procedure definisani Uredbom o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama koja je na snazi od 2016. godine. Sličan model primenjuje se i u kulturi – od 2006. godine Ministarstvo kulture dodeljuje posebna priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi.

Nacionalno sportsko priznanje dodeljuje Vlada Srbije, na predlog posebne komisije, u vidu diplome i doživotne mesečne isplate. Prema poslednjim zvaničnim evidencijama, ovu vrstu pomoći u Srbiji trenutno koristi 571 penzionisani sportista, a njihovi mesečni prihodi se, u zavisnosti od uspeha, kreću u rasponu od 95.000 do skoro 300.000 dinara.

Takmičenja koja otvaraju vrata nacionalne penzije: Olimpijske i Paraolimpijske igre

Šahovska olimpijada

Svetska prvenstva (u olimpijskim disciplinama)

Evropska prvenstva (u olimpijskim disciplinama)

Zvanično priznavanje svetskog rekorda u olimpijskom sportu

Plasman u finale Dejvis kupa ili FED kupa Finansijska računica: Koliko vredi svaka medalja?

Vrednost nacionalne penzije se direktno vezuje za prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji iz decembra prethodne godine. U tabelama i obračunima se kao polazna osnova uzima prosek iz decembra 2023. godine, koji je iznosio 95.093 dinara neto. Priznanje se jednom sportisti može odobriti samo jednom, a ukoliko ima više uspeha, računa se isključivo onaj najvredniji.

Zlatna medalja

Olimpijske/Paraolimpijske igre ili Šahovska olimpijada: Tri prosečne zarade (285.279 dinara)

Svetsko prvenstvo ili finale Dejvis/FED kupa: Dve i po prosečne zarade (237.732 dinara)

Evropsko prvenstvo ili svetski rekord: Dve prosečne zarade (190.186 dinara)

Srebrna medalja

Olimpijske/Paraolimpijske igre ili Šahovska olimpijada: Dve i po prosečne zarade (237.732 dinara)

Svetsko prvenstvo: Dve prosečne zarade (190.186 dinara)

Evropsko prvenstvo: Jedna i po prosečna zarada (142.639 dinara)

Bronzana medalja

Olimpijske/Paraolimpijske igre ili Šahovska olimpijada: Dve prosečne zarade (190.186 dinara)

Svetsko prvenstvo: Jedna i po prosečna zarada (142.639 dinara)

Evropsko prvenstvo: Jedna prosečna zarada (95.093 dinara)

Dodatne premije: Pored doživotnih mesečnih prihoda, država asovima za ostvarene rezultate isplaćuje i jednokratne novčane nagrade, čiji se iznosi kreću u rasponu od 10.000 do čak 200.000 evra.

Poređenje sa "običnim“ penzijama

Ova priznanja značajno odskaču od proseka u državi. Primera radi, prosečna penzija za obične građane Srbije u januaru 2025. godine iznosila je 50.687 dinara. Sa druge strane, najviša redovna penzija zabeležena u decembru 2024. godine iznosila je 255.231 dinar, a nju je primalo svega 74 penzionera u celoj zemlji.

Gubitak prava i pravila procedure

Zakon propisuje i stroge kaznene odredbe u slučaju kršenja pravila:

Umanjenje iznosa: Ukoliko sportista koji prima nacionalnu penziju u nekom trenutku odluči da nastupi za reprezentaciju druge države, mesečna primanja mu se trajno redukuju za 25 odsto.

Potpuni gubitak penzije: Vlada Srbije, na predlog Ministarstva sporta, može trajno ukinuti pravo na penziju onim pojedincima koji svojim ponašanjem ili delovanjem u javnosti naruše ugled sporta ili ugled Republike Srbije.

Kako izgleda procedura?

Sam sportista, njegov trener ili matični sportski savez dužni su da podnesu zvaničan zahtev Ministarstvu sporta u roku od 30 dana od završetka takmičenja ili verifikacije svetskog rekorda. Resorno ministarstvo ima rok od 30 dana da predlog prosledi Vladi. Iako se rešenje donosi odmah nakon uspeha, isplata novca zvanično počinje tek kada sportista napuni 40 godina života, i to po cenovniku i uredbi koja je važila u trenutku kada je sportski rezultat ostvaren.