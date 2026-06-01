U narednim danima ističu važni rokovi koji se odnose na poslovanje NIS-a i potencijalni dogovor sa MOL-om, dok su paralelno produžene pojedine licence i mere koje se tiču tržišta nafte u Srbiji.

U kom pravcu ide rešenje oko NIS-a, za "Puls Srbije", otkrio je Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

- Situacija oko NIS-a i potencijalnog ulaska MOL-a i dalje ostaje neizvesna, a ključni rokovi koji se približavaju dodatno pojačavaju zabrinutost u vezi sa budućim snabdevanjem i energetskom stabilnošću zemlje. Već duže vreme se ne nazire jasan ishod, jer su odluke u velikoj meri uslovljene međunarodnim okolnostima i potezima velikih sila. To je pitanje koje se postavlja već godinu i po dana, a pravog odgovora još nema - rekao je Atanacković.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

Neizvesnost pred ključnim rokovima

Kako je upozorio, Srbija se nalazi u složenoj situaciji pod uticajem globalnih kretanja, uz približavanje važnih rokova koji bi mogli uticati na dalji status NIS-a i stabilnost energetskog sistema.

- Mnogo toga zavisi od drugih i od velikih sila. Trenutno smo u situaciji koja liči na onu u drugim evropskim zemljama, pre svega zbog rasta cena nafte, pa se deo tereta ublažava merama poput smanjenja akciza kako bi se sprečilo dodatno poskupljenje. Srbija je trenutno u delikatnoj poziciji, jer se približavaju rokovi koji mogu biti presudni za dalji status NIS-a i vlasničku strukturu kompanije. Ako se do sredine juna ne reši pitanje vlasništva, pre svega ruskog udela, opet dolazimo u situaciju produženja neizvesnosti. NIS je izuzetno važan za naš energetski sistem i privredu i postoji zabrinutost kako će se sve to razrešiti - ističe on.

Na pitanje šta bi se dogodilo ukoliko MOL odustane od kupovine, Atanacković kaže da je reč o složenom pitanju bez jednostavnog odgovora, ali da postoji mogućnost da država preuzme veći deo kontrole.

- Postoji nada da bi se došlo do rešenja u kojem bi ruska strana omogućila otkup svog udela, a u budžetu su čak predviđena sredstva za takav scenario. Međutim, sve zavisi od stavova ruske strane, ali i od odluka američke administracije, odnosno OFAC-a. Trenutno ostaje da se prati razvoj situacije i obezbedi kontinuitet snabdevanja gorivom, uz potrebu da energetska stabilnost u budućnosti bude manje zavisna od spoljašnjih faktora.

Moguće nove promene u vlasništvu NIS-a

