Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, na današnjoj vanrednoj sednici Vlada je usvojila izmenjenu Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se privremena mera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata produžava do 2. jula 2026. godine.

"Ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu", navodi se u saopštenju.

Vlada Srbije donela je 9. marta na vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora koja je važila do 19. marta, nakog čega je produžavana radi zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu.

Kurir Biznis/B92

