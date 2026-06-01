Umesto da čekaju klasičnu penziju na kraju radnog veka, pripadnici generacije Z i milenijalci sve češće biraju da povremeno "pauziraju” posao kako bi putovali, odmorili se od stresa ili promenili životni pravac.

Razlozi za pauzu u karijeri

Stručnjaci navode da je jedan od glavnih razloga ovog trenda sve veće izgaranje (burnout) u zahtevnim poslovnim okruženjima, posebno u korporativnom i tehnološkom sektoru. Mladi radnici sve više preispituju ideju da moraju raditi decenijama bez dužih pauza kako bi tek u starosti uživali u životu. Umesto toga, mnogi žele fleksibilnost i bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, pa karijeru posmatraju kao niz faza rada i odmora, a ne kao kontinuirani "maraton” do penzije.

Ozbiljno planiranje

Iako mini-penzije zvuče privlačno, finansijski savetnici upozoravaju da ovakve pauze zahtevaju ozbiljno planiranje. Potrebno je unapred uštedeti dovoljno novca da se pokriju troškovi života tokom pauze, uz dodatnu rezervu za nepredviđene situacije. U suprotnom, loše isplanirane pauze mogu dovesti do finansijskih problema ili otežati povratak na tržište rada.

Prema analizi Reutersa, ovaj trend pokazuje širu promenu u načinu razmišljanja mladih o poslu i penziji. Umesto tradicionalnog modela "radi 40 godina pa se odmori”, sve više njih bira koncept postepenog odmora kroz život. Neki stručnjaci smatraju da ovakav pristup može čak pomoći u dugoročnom razvoju karijere, jer pauze omogućavaju reset, promenu pravca i bolje mentalno zdravlje.