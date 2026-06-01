Slušaj vest

Sve više porodica u Srbiji poslednjih godina razmišlja o bazenu u dvorištu, posebno nakon sve toplijih leta i visokih temperatura koje traju nedeljama. I dok su nekada bazeni važili za luksuz rezervisan samo za bogate, danas su dostupni u mnogo različitih varijanti i cenovnim rangovima.

Ipak, jedno pitanje i dalje zbunjuje mnoge - da li se više isplati montažni ili zidani bazen? Razlika nije samo u ceni, već i u održavanju, trajnosti, troškovima i načinu korišćenja.

Montažni bazeni su znatno jeftiniji

Za prosečnu porodicu u Srbiji montažni bazen je i dalje finansijski mnogo dostupnije rešenje. Cene manjih modela kreću se već od nekoliko desetina hiljada dinara, dok ozbiljniji porodični modeli sa filterima i dodatnom opremom mogu koštati između 500 i 2.000 evra.

Najveća prednost montažnih bazena je to što ne zahtevaju građevinske radove, komplikovane dozvole niti veliko ulaganje na početku. Većina može da se postavi za jedan dan, a po završetku sezone lako se sklapa i odlaže.

Zbog toga su posebno popularni među porodicama sa decom, vikendašima i ljudima koji ne žele trajne promene u dvorištu.

Zidani bazeni donose luksuz, ali i veće troškove

Sa druge strane, zidani bazeni predstavljaju dugoročnu investiciju. Njihova cena u Srbiji tokom 2026. godine najčešće počinje od oko 15.000 evra, a može biti i višestruko veća u zavisnosti od veličine, sistema filtracije, grejanja i dodatne opreme.

Pored same izgradnje, potrebno je računati i na troškove iskopa, hidroizolacije, keramike, pumpe, održavanja i potrošnje struje i vode.

Ipak, mnogi se odlučuju za ovu opciju jer zidani bazen:

traje godinama

povećava vrednost nekretnine

izgleda luksuznije

pruža veći komfor i estetiku

Za porodice koje planiraju dugoročno ulaganje u kuću i dvorište, zidani bazen može biti veoma dobra investicija.

Šta je skuplje za održavanje?

Mnogi misle da je najveći trošak sama kupovina bazena, ali održavanje tokom sezone često pravi veću razliku nego što ljudi očekuju.

Kod montažnih bazena troškovi su manji jer:

imaju manju zapreminu vode

troše manje hemije

lakše se prazne i održavaju

Kod zidanih bazena troškovi rastu zbog:

jačih pumpi i filtera

većeg utroška vode

redovnog servisiranja

grejanja vode

profesionalnog održavanja

Tokom jedne letnje sezone razlika u troškovima može biti veoma primetna, posebno za porodice koje bazen koriste svakodnevno.

Šta se više isplati prosečnoj porodici u Srbiji?

Ako gledamo odnos uloženog i dobijenog, montažni bazeni su i dalje mnogo isplativiji za prosečnu porodicu u Srbiji. Manje koštaju, jednostavniji su za održavanje i ne zahtevaju ozbiljne građevinske radove.

Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock

Sa druge strane, zidani bazeni imaju smisla za ljude koji:

imaju veliko dvorište

planiraju dugoročno ulaganje

žele luksuzniji izgled

bazen koriste tokom većeg dela godine

Konačna odluka najviše zavisi od budžeta, prostora i načina života porodice.

Jedna stvar ipak pravi najveću razliku

Bez obzira na to da li birate montažni ili zidani bazen, stručnjaci ističu da je najvažnije dobro proceniti koliko ćete ga zaista koristiti.

Mnogi bazen kupuju impulsivno tokom velikih vrućina, a već nakon prve sezone shvate da nemaju dovoljno vremena za održavanje ili korišćenje.