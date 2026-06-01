Slušaj vest

Na pijacama su se pojavile breskve, što je za mnoge znak da prava letnja sezona voća počinje. Ali kupce najviše brinu cene koje variraju od pijace do pijace.

Najskuplje breskve, kako je zabeležio STIPS za prethodnu nedelju, su bile na beogradskoj pijaci Kalenić, gde je kilogram dostizao čak 800 dinara, dok su na pijaci Skadarlija koštale 700 dinara. Znatno niža cena zabeležena je u Nišu - 400 dinara, dok su u Subotici prodavane za oko 550 dinara po kilogramu.

Kako je zabeleđio STIPS za period od 18. do 24. maja, slične razlike evidentirane su i kod drugog voća.

Grejpfrut je bio najjeftiniji u Vranju, gde je koštao 200 dinara, dok je na Kaleniću dostizao 350 dinara.

Zanimljivo je da su jagode naime bile najskuplje u Pančevu i Zrenjaninu gde su se prodavale po 500 dinara, dok su u Subotici bile najpovoljnije i prodavale se za 200 dinara po kilogramu.

Kivi je u Beogradu koštao oko 500 dinara, a u centralnoj Srbiji između 200 i 350 dinara.

Limun je takođe bio najskuplji na beogradskim pijacama, gde je cena išla do 500 dinara, dok je najniža zabeležena u Požarevcu – 220 dinara po kilogramu.

Kada je reč o trešnjama, njihova cena se uglavnom kretala oko između 400 i 500 dinara širom Srbije, dok su najjeftinije bile na beogradskoj pijaci Skadarlija, gde su koštale 300 dinara. STIPS je zabeležio pad cena trešanja zbog bolje ponude na tržištu.