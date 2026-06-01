Slušaj vest

Prosečna neto zarada u martu u Moravičkom okrugu iznosila je 103.608 dinara (prethodni mesec 99.478).

Najveće zarade se beleže u Lučanima 120.735 (u februaru 99.478), a potom slede Gornji Milanovac sa 106.189 (103.398), Čačak sa 103.055 (99.258) i Ivanjica 90.053 (87.367).

Prosečne martovske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 110.569, Kraljevo 100.541, Kragujevac 114.460.

Prosečna martovska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 121.650 dinara (prošli mesec 116.127), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteNovčanikŠumadinac Miloš ogladneo na crnogorskom primorju: Od cene bifteka izgubio apetit
220994b4-f0f5-41ae-a351-6d618793ae36.jpeg
NovčanikBalkanski gastarbajter opisao svoju muku iz Nemačke: Spavam s još osmoro, plata kasni, a gazda mi preti da idem ako mi se ne sviđa
građevina
NovčanikŠta je istina o "olujnoj tarifi": Da li taksisti u Beogradu smeju da naplaćuju skuplju vožnju tokom nevremena
shutterstock_437332816.jpg
NovčanikProdata zlatna lego kockica: Vredi pravo bogatstvo, Nemac nadmašio Japanca i Amerikana na aukciji
LEGO League festival.jpg