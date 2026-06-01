Prema podacima RZS-a, prosečna neto zarada u Moravičkom okrugu u martu je porasla u odnosu na prethodni mesec, a najveće plate beleže se u Lučanima, dok je prosek u Srbiji iznosio 121.650 dinara.
Kolike su plate u Moravičkom okrugu: U Lučanima se zarađuje najbolje, Ivanjica na začelju, a evo koliki je prosek u Čačku, Kragujevcu, Užicu i Gornjem Milanovcu
Prosečna neto zarada u martu u Moravičkom okrugu iznosila je 103.608 dinara (prethodni mesec 99.478).
Najveće zarade se beleže u Lučanima 120.735 (u februaru 99.478), a potom slede Gornji Milanovac sa 106.189 (103.398), Čačak sa 103.055 (99.258) i Ivanjica 90.053 (87.367).
Prosečne martovske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 110.569, Kraljevo 100.541, Kragujevac 114.460.
Prosečna martovska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 121.650 dinara (prošli mesec 116.127), saopštio je Republički zavod za statistiku.
Kurir.rs/RINA
