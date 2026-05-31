Slušaj vest

Privreda Srbije ostvarila je rast od 3% u prvom kvartalu 2026. godine, što je znatno iznad proseka Evropske unije i evrozone, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i Eurostat-a.

Prema preliminarnoj proceni RZS-a, realni bruto domaći proizvod Srbije povećan je za 3% u odnosu na isti period prošle godine. Detaljniji obračun kvartalnog BDP-a biće objavljen 1. juna.

Istovremeno, Eurostat je objavio da je privreda Evropske unije u prvom kvartalu 2026. porasla za 1% na godišnjem nivou, dok je rast evrozone iznosio 0,8%. Na kvartalnom nivou i EU i evrozona zabeležile su rast od svega 0,1%.

To znači da je Srbija u prva tri meseca ove godine rasla približno tri puta brže od proseka Evropske unije i gotovo četiri puta brže od zemalja evrozone.

Evropa usporava

Preliminarni podaci Eurostata ukazuju na nastavak usporavanja evropske ekonomije. Godišnji rast BDP-a u EU smanjen je sa 1,4% u poslednjem kvartalu 2025. na 1% u prvom kvartalu ove godine, dok je rast evrozone usporio sa 1,3% na 0,8%.

Evropska ekonomija suočava se sa slabijom industrijskom aktivnošću, sporijim investicijama i povećanom neizvesnošću na globalnim tržištima, zbog čega su prognoze rasta za 2026. godinu postale opreznije.

Izvoz porastao

Najnoviji podaci RZS-a pokazuju da je Srbija uz rast BDP-a zabeležila i snažno povećanje izvoza.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u periodu januar–april dostigla je 30,3 milijarde dolara, što je za 13,7% više nego godinu dana ranije. Izvoz je porastao za 18,5%, dok je uvoz povećan za 10%. Istovremeno, trgovinski deficit smanjen je za 19,1% u dolarima, odnosno 26,1% u evrima. Pokrivenost uvoza izvozom povećana je sa 77,5% na 83,5%.

Najveći spoljnotrgovinski partner Srbije ostaje Evropska unija, koja učestvuje sa 59% u ukupnoj robnoj razmeni zemlje.

Među brže rastućim ekonomijama Evrope

Vlada Srbije ocenila je da rast od 3% svrstava domaću ekonomiju među uspešnije evropske privrede u prvom kvartalu godine, uz doprinos industrije, trgovine, turizma i spoljne trgovine.

Iako je tempo rasta niži nego u pojedinim periodima prethodnih godina, poređenje sa aktuelnim evropskim pokazateljima ukazuje da Srbija za sada održava znatno višu dinamiku ekonomskog rasta od proseka EU.