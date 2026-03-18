Poljska je ušla među 20 najvećih ekonomija sveta, sa bruto domaćim proizvodom većim od 1 bilion USD godišnje, izveštava AP News.

Poljski ekonomski uspeh duguje članstvu u Evropskoj uniji od 2004. godine, kao i značajnim ulaganjima u obrazovanje, pravni okvir i poticanje privatnog sektora. Rast tehnologije, uvođenje električnih vozila i ulaganja u inovacije posebno su pridonijeli brzom rastu BDP-a.

Stručnjaci procenjuju da će Poljska u narednim godinama nastaviti stabilan ekonomski razvoj, što bi joj omogućilo još jaču poziciju u Evropi.

To je istorijski skok od postkomunističkih ruševina iz 1989. - 1990. do današnjeg evropskog prvaka rasta, a ekonomisti kažu da od Poljaka možemo naučiti lekciju kako omogućiti prosperitet običnim ljudima i za koju Trampova administracija kaže da bi trebalo da bude prepoznat po prisutnosti Poljske na vrhu G20 vodećih ekonomija ove godine.

Poziv gostu na samitu G20 uglavnom je simboličan zato što nijedna gostujuća zemlja nije promovisana u punopravnim članicama kako se izvorni G20 sastao na nivou ministarstva finansija 1999. O tome bi se odlučilo konsenzusom svih članica. Štoviše, izvorne zemlje nisu odabrane samo prema rangu BDP-a, već i prema svom "sistemskom značaju” u globalnoj ekonomiji.

Ali ovaj gest izražava statističku istinu. Za 35 godina, što je nešto manje od radnog veka jedne osobe, bruto domaći proizvod Poljske po glavi stanovnika porastao je na 55.340 dolara u 2025. ili 85 odsto proseka EU. To je porast u odnosu na 6730 dolara iz 1990. godine, ili 38 posto od proseka EU, a sada je otprilike isti kao japanski od 52,039 dolara, podaci su Međunarodnog monetarnog fonda merenim u današnjim dolarima i prilagođenim nižim troškovima života u Poljskoj.

Poljska ekonomija je rasla u prosjeku 3,8 odsto godišnje od ulaska u EU 2004. godine čime nadmašujući evropski prosek od 1,8%.

- Nije samo jedan faktor pomogao Poljskoj da se izvuče iz zamke siromaštva - kaže Marcin Piatkovski sa varšavskog Univerziteta Kozminski i autor knjige o ekonomskom usponu zemlje.

- Jedan od najvažnijih faktora bio je brza izgradnja snažnog institucionalnog okvira za poslovanje - rekao je.

To je uključilo nezavisne sudove, antimonopoljsku agenciju kako bi se omogućila poštena konkurencija i snažna regulacija kako bi se sprečilo da banke u problemima uguše kreditiranje.

Kao rezultat toga, ekonomija je izbegla zamku koruptivne prakse i bogađenja oligarha kao što se dogodilo u drugim u postkomunističkim zemljama.