Poljska planira da 2032. godine otvori megaaerodrom Port Polska, između Varšave i Lođa, koji bi trebalo da primi 40 miliona putnika godišnje, stavljajući ga u rang aerodroma poput londonskog Hitroua i Istanbula.

Projekat je odobren 2017. godine, ali je bio praćen korupcionaškim skandalom. Aktuelni premijer Donald Tusk, izabran 2023. godine, obećao je projektu „novi početak“ i istakao da će aerodrom „uneti revoluciju u putovanja širom zemlje i van granica“.

Foto: NEIL HALL/EPA

Za izgradnju je izdvojeno 131 milijardu zlota (30 milijardi evra), a radovi su planirani da počnu 2026. godine. Aerodrom će objediniti vazdušni, železnički i drumski saobraćaj, sa dve paralelne piste dužine 4.000 metara, putničkim terminalom i železničkom stanicom.