Slušaj vest

Saudijska Arabija je naručila 20 novih vozova za velike brzine od španske kompanije Talgo, saopšteno je danas u Madridu.

Talgo je naveo da je ukupna vrednost posla skoro šest milijardi evra, što obuhvata i održavanje vozova.

Ugovor je značajan za špansku železnicu, čiji je ugled ozbiljno ugrožen zbog sudara vozova prošlog meseca u blizini Kordobe, gde je poginulo 46 osoba.

Saudijska Arabija koristi Talgove vozove od 2018. godine, navodi Rojters.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteInfoBizMinistarka Žarić Kovačević najavila nove mere za porodice u 2026: Boškovići iz Bajine Bašte dobili bespovratnu subvenciju za svoj dom
ministarstvo za brigu o porodici i demografiju bajina bašta
InfoBizMegaprojekat bivše Jugoslavije propao u trenu: Nikad veće pare nisu uložene, a nikad kraće nije trajalo - priča o ruglu na vrhu planine
profimedia0183662013.jpg
InfoBizUsvojen izveštaj o stanju prirode u Srbiji: Napredak u zaštiti i očuvanju biodiverziteta
tara kanjon priroda
InfoBizPravo na nasledstvo u Srbiji: Ko nasleđuje ako nema testamenta, po kom redosledu i po kojim uslovima
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg