InfoBiz
Rijad naručio 20 novih vozova od španske kompanije Talgo: Ukupna vrednost skoro 6 milijardi evra
Slušaj vest
Saudijska Arabija je naručila 20 novih vozova za velike brzine od španske kompanije Talgo, saopšteno je danas u Madridu.
Talgo je naveo da je ukupna vrednost posla skoro šest milijardi evra, što obuhvata i održavanje vozova.
Ugovor je značajan za špansku železnicu, čiji je ugled ozbiljno ugrožen zbog sudara vozova prošlog meseca u blizini Kordobe, gde je poginulo 46 osoba.
Saudijska Arabija koristi Talgove vozove od 2018. godine, navodi Rojters.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši