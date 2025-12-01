Slušaj vest

Od petog maja 2026. godine, Er Srbija će prelaziti na novi terminal na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi - frankfurtskom aerodromu (FRA).

Umesto dosadašnjih terminala, svi odlasci i dolasci Er Srbije biće prebačeni na Terminal 3, što predstavlja jednu od najvećih promena u poslednjih nekoliko godina. Avio-kompanija je obaveštenje objavila kako bi putnici imali dovoljno vremena da se pripreme i izbegnu zabune i kašnjenja.

U saopštenju Er Srbije piše: „Na aerodromu Frankfurt (FRA) Er Srbija će za dolaske i odlaske koristiti Terminal 3, počev od 05. maja 2026. godine.“

Ne propustiteInfoBizEr Srbija: Letimo po planu - direktiva Evropske agencije ne obuhvata naše avione
123.jpg
InfoBizVeliko priznanje za nacionalnog avio-prevoznika: Er Srbija ponovo proglašena za najbolju avio-kompaniju u Istočnoj Evropi
er srbija putnici letovi jul avgust
InfoBiz"Moj prvi let Er Srbijom": Nagrada za kampanju koja je dala deci krila
er-srbija-u-potpunosti-obnovila-regionalnu-flotu-2.jpg
InfoBizNovi rekord Er Srbije: 4.000.000 putnika već na početku novembra, premašili prošlogodišnji rezultat dve nedelje ranije
er srbija putnici letovi jul avgust