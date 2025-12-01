Od petog maja 2026. godine, Er Srbija će prelaziti na novi terminal na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi - frankfurtskom aerodromu (FRA).

Umesto dosadašnjih terminala, svi odlasci i dolasci Er Srbije biće prebačeni na Terminal 3, što predstavlja jednu od najvećih promena u poslednjih nekoliko godina. Avio-kompanija je obaveštenje objavila kako bi putnici imali dovoljno vremena da se pripreme i izbegnu zabune i kašnjenja.