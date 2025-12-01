Slušaj vest

Konkurentnost domaće privrede zavisiće od brzine kojom će se efikasno uskladiti sa evropskim ESG standardima i zelenim propisima. U trenutku kada EU model održivog poslovanja postaje ne samo regulatorni okvir već i uslov za pristup finansijama, tržištima, investicijama, kao i održivog poslovanja srpske kompanije ulaze u novu fazu transformacije klјučne za opštanak na evropskom i globalnom tržištu.

Pokretanje srpsko-italijanskog EPR ekosistema samo je prvi korak ka modernijem, odgovornijem i globalno konkurentnom industrijskom razvoju, poruka je konferencije „Future-Proof Industry: inovacije, partnerstva i održivi rast“, koja je održana danas u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Skup u PKS okupio je više od 150 profesionalaca i stručnjaka iz oblasti ESG strategija koji su saglasni da je održivo poslovanje preduslov konkurentnosti.

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović istakao je da se PKS, u saradnji sa partnerima, intenzivno bavi temama ključnim za konkurentnost privrede, među kojima održivost i ESG zauzimaju centralno mesto. Ukazao je da usaglašavanje sa EU standardima u oblasti zaštite životne sredine i dekarbonizacije čini finansijsku podršku i ulaganja u tehnološku transformaciju jednim od osnovnih preduslova za dalji razvoj privrede. Podsetio je i na važnost ubrzanog prilagođavanja domaće industrije evropskim standardima, posebno imajući u vidu da su emisije u pojedinim sektorima više u odnosu na proseke EU, kao i da uvođenje evropskog CBAM mehanizma dodatno motiviše brže usklađivanje. PKS će nastaviti da pruža podršku kompanijama kroz razmenu znanja, jačanje partnerstava i praćenje tehnoloških promena kako bi tranzicija ka održivom poslovanju bila što uspešnija, poručio je Vesović.

Romano Rosi, predsednik Konfindustrije Srbija, rekao je da je tokom poslednje tri godine Konfindustrija realizovala intenzivan program radionica i konferencija posvećenih ESG temama, ulažući vreme, stručno znanje i značajne resurse.

- To je bio zahtevan izazov, jer je kulturološka promena koja se očekuje od kompanija duboka i ne dešava se odmah. Ipak, naš kontinuitet i posvećenost zasnovani su na uverenju da održivost, inovacije i društvena odgovornost nisu samo regulatorna obaveza, već ključni pokretači dugoročne konkurentnosti - rekao je Rosi.

Johanes Hunčofski, direktor evropske agencije EIT Manufacturing istakao je da se otpornost industrije budućnosti zasniva na saradnji.

- EIT Manufacturing, zajedno sa Konfindustrijom Srbija i širom ESG zajednicom okupljenom oko ove konferencije, snažno podržava razvoj partnerstava za inovacije i stratešku primenu tehnoloških rešenja koja kompanijama olakšavaju proces zelene tranzicije. Na ovaj način povezujemo Srbiju sa evropskim lancima vrednosti i doprinosimo ubrzanom i održivom industrijskom rastu - izjavio je Hunčofski.

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori naveo je da je Italija spremna da podeli svoja znanja i iskustva sa srpskim partnerima.

- Želimo da dovedemo najbolje prakse i inovacione modele italijanskih kompanija u Srbiju. Italija je lider kada je u pitanju ESG i nastavlja da unapređuje svoje kompanije kako bi imale bolji pristup kreditima - rekao je Gori.

U okviru konferencije predstavnici Privredne komore Srbije, Udruženja italijanskih industrijalaca, Konfindustrija Srbija i italijanske kompanije Innovando potpisali su Memorandum o razumevanju, čime je označen početak formiranja prvog bilateralnog ekosistema za primenu EPR modela u sektoru pneumatika u Srbiji.

EPR (Extended Producer Responsibility), odnosno proširena odgovornost proizvođača, evropski je model upravljanja otpadom prema kojem su proizvođači odgovorni za svoje proizvode tokom celog životnog ciklusa, uključujući sakupljanje, reciklažu i odlaganje otpada kada proizvod više nije u upotrebi. Cilj EPR-a je da podstakne dizajn održivijih proizvoda i smanji opterećenje životne sredine.

Današnja konferencija predstavlja treće godišnje izdanje zajedničke ESG inicijative koju organizuju Udruženje italijanskih industrijalaca, Konfindustrija Srbija i Privredna komora Srbije, sa ciljem da pruži uvid u ključne trendove koji oblikuju savremeni industrijski razvoj, kao i da razmotri izazove i mogućnosti u oblasti inovacija, tehnološkog napretka i ESG praksi, koje sve snažnije utiču na globalne lance snabdevanja i dugoročni rast kompanija.

Na skupu su prisustvovali predstavnici vodećih banaka, Intesa, Unicredit, Erste, i kompanija koje integrišu ESG kriterijume u svoje poslovanje i investicione odluke: DDOR, Istrabenz Plini, Deloitte, Tetra Pak, IKEA, Hemofarm, Schneider Electric i Resalta.