Slušaj vest

Podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) pokazuju da opština Inđija godinama unazad zadržava lidersku poziciju u Srbiji po broju prodatih kuća za odmor, naročito od perioda pandemije koronavirusa, kada je interesovanje za ovakvim nekretninama znatno poraslo.

Od 2020. godine do danas u Inđiji je prodato ukupno 766 vikendica, dok je u prvoj polovini ove godine zabeleženo 67 transakcija. Tokom 2020. godine prodato je 176 vikendica, u 2021. godini 144, zatim 130 u 2022, 132 u 2023, a tokom 2024. godine 117.

Najveći broj prodaja ostvaren je upravo u vreme pandemije (2020-2021), ali se povećana potražnja nastavila i u narednim godinama. U prvih šest meseci ove godine cena najjeftinije prodate vikendice iznosila je 5.000 evra, dok je najskuplja koštala 200.000 evra.

Ponuda vikendica u oglasima u Inđiji veoma je raznovrsna - cene kreću od oko 2.000 evra za najpovoljnije objekte, do preko 200.000 evra za luksuznije nekretnine na atraktivnim lokacijama. Niže cene, od 2.000 do 20.000 evra, uglavnom se odnose na starije i manje objekte koji zahtevaju renoviranje ili se nalaze na manje dostupnim parcelama.

Jedna od skupljih vikendica nedavno ponuđenih na tržištu u Čortanovcima oglašena je za 286.440 evra, odnosno 2.106 evra po kvadratnom metru.

Foto: Shutterstock

Na cenu najviše utiču lokacija (najtraženiji su Čortanovci, Krčedin, Maradik i Banstol), veličina placa, opremljenost, stanje objekta, kao i blizina Dunava ili Fruške gore.

Predsednik opštine Inđija, Milan Gašić, izjavio je za „Dnevnik“ da su najveće prednosti ove opštine Sremski Karlovci, Krčedin i Čortanovci koji se nalaze na obali Dunava, kao i blizina Fruške gore.

- Iznuzetno dinamična obala, fantastičan pogled na reku i povoljna klima predstavljaju ključne adute zbog kojih kupci biraju vikendice upravo u našoj opštini. Sa druge strane, mi kao lokalna samouprava ulažemo velike napore da izađemo u susret svim, kako ih zovemo, vikendašima. Vikend zone se svakodnevno čiste i održavaju, a otpad se odvozi svakog dana. Održavanje puteva takođe je naš prioritet - naveo je Gašić.

766 vikendica prodato je od 2020. godine

Iako nisu sve ulice asfaltirane, Gašić je podsetio da su ekipe gotovo svakog dana na terenu i da se trude da nema udarnih rupa, kako bi ljudi mogli što udobnije da stignu do svojih vikendica.

- Građani to prepoznaju i raduje me što u velikom broju ulažu i dolaze u našu opštinu - zaključio je Gašić.

Po broju prodatih vikendica odmah iza Inđije nalaze se Zrenjanin, Sopot (Beograd), Beočin, Novi Sad, zatim Irig, kao i beogradska opština Grocka, a potom slede Sremski Karlovci, Golubac i druge opštine.

Foto: Promo

Za razliku od Inđije, gde je u prvoj polovini ove godine prodato 67 vikendica, u Zrenjaninu je u istom periodu prometovano 26, dok su brojke u ostalim opštinama niže.

Cene prodatih vikendica u Srbiji kreću se od 1.000 do 385.000 evra, koliko je dostigla vikendica u Novom Sadu (KO Sremska Kamenica).

U Vojvodini najveća trgovina zemljišta i kuća

Tržište nepokretnosti u Srbiji u prvom polugođu 2025. vredelo je 3,8 milijardi evra, što je rast od 11,9% u odnosu na isti period 2024. godine. Region Vojvodine prednjači po ukupnoj vrednosti prometa poljoprivrednog zemljišta (70%), kuća (40%) i vikendica (59%).

Cene vikendica u Zrenjaninu kreću se od 3.500 do 30.000 evra, u Sopotu od 9.500 do 270.000, u Beočinu od 18.000 do 82.450, u Novom Sadu od 8.000 do 385.000, u Irigu od 9.500 do 82.000, dok su u Grockoj u rasponu od 8.000 do 70.000 evra. U Sremskim Karlovcima beleže se cene od 9.500 do 95.000 evra, a u Golupcu od 5.100 do 47.000 evra.

- Vikendice se najčešće prodaju kao vikendica sa placem, vikendica sa placem i još nekim objektom ili kao mešoviti promet. Od ukupnog broja transakcija u prvom polugođu 2025, 77% čine prodaje vikendica sa placem, dok se 23% odnosi na prodaju vikendica udruženih sa drugim vrstama nepokretnosti - navodi se u izveštaju RGZ-a.

U poređenju sa prvom polovinom prošle godine, promet vikendica u istom periodu 2025. manji je za 11%.