Iako su mnogi Splićani s nestrpljenjem očekivali praznično uređenje grada, čini se da deo građana nije oduševljen izgledom Splita tokom božićnog vašara.

Na TikToku se pojavilo mnogo podsmešljivih komentara na račun dekoracija.

Jedna korisnica je uz video koji prikazuje lampice postavljene na jelki u centru grada ironično napisala:

- Splite grade, niste morali baš ovako da nas sve ostavite bez daha.

Snimak je pregledan više od 100.000 puta i izazvao je brojne reakcije. Među komentarima su se našle poruke poput:

- Advent je bolji u Saudijskoj Arabiji, Jesu li božićni ukrasi ilegalni u Splitu? - ali i ironično:

- To je minimalizam.

Neki su dodali da se ista jelka svake godine na sličan način ukrašava.

Ovogodišnji Advent u Splitu svečano je otvoren sinoć paljenjem prve sveće na velikom adventskom vencu u Štrosmajerovom parku. Prvu sveću upalio je gradonačelnik Tomislav Šuta, a događaj je protekao uz prijatnu atmosferu, muziku i veliko interesovanje građana.