Hitno se iz prodaje povlači plišana igračka: Deca je obožavaju, a nosi rizik od gušenja
Sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU (RAPEX) izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu te o povlačenju iste iz prodaje.
Kako se navodi u obaveštenju, u pitanju je plišana igračka u obliku Kawaii zmaja. Proizvod se prodaje putem interneta, naročito preko AliExpress-a (jedinstveni identifikator: 1005008351226279).
RAPEX upozorava da se proizvoda sklanja iz prodaje usled rizika od gušenja: sadrži sitne delove (klizač i jezičak/privesak rajsferšlusa) koji se mogu lako odvojiti. Mala deca ih mogu staviti u usta i ugušiti se.
Podaci o proizvodu
Proizvod: Plišana igračka (meka igračka)
Naziv: Jouet en peluche dessin animé petit Dragon volant Kawaii
Broj serije: 874328465719
Tip / broj modela: J11251668
Zemlja porekla: NR Kina
Vrsta rizika: Gušenje
Kurir Biznis/Telegraf