Sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU (RAPEX) izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu te o povlačenju iste iz prodaje.

Kako se navodi u obaveštenju, u pitanju je plišana igračka u obliku Kawaii zmaja. Proizvod se prodaje putem interneta, naročito preko AliExpress-a (jedinstveni identifikator: 1005008351226279).

RAPEX upozorava da se proizvoda sklanja iz prodaje usled rizika od gušenja: sadrži sitne delove (klizač i jezičak/privesak rajsferšlusa) koji se mogu lako odvojiti. Mala deca ih mogu staviti u usta i ugušiti se.

plišana igračka.jpg
Plišana igračka Foto: ec.europa.eu

Podaci o proizvodu


Proizvod: Plišana igračka (meka igračka)

Naziv: Jouet en peluche dessin animé petit Dragon volant Kawaii

Broj serije: 874328465719

Tip / broj modela: J11251668

Zemlja porekla: NR Kina

Vrsta rizika: Gušenje

Kurir Biznis/Telegraf

