Sa tržišta Evropske unije hitno se povlači profesionalni figaro za uvijanje kose jer može da izazove strujni udar
InfoBiz
Žene bez ove stvari ne mogu, a sad je hitno povučena sa tržišta: Ko ga bude koristio može da nagrabusi
Slušaj vest
Sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU (RAPEX ) izdao je upozorenje o neispravnosti aparata za uvijanje kose te povlačenju istog iz prodaje zbog opasnosti od strujnog udara.
Kako se navodi u obaveštenju, u pitanju je keramički uvijač za kosu, roze boja, 23 mm, 180 °C / Boucleur/EBRZ.
Unutrašnji provodnici nisu dovoljno učvršćeni, zbog čega se mogu lako odvojiti, što može dovesti do toga da korisnik doživi strujni udar.
Proizvod se prodaje putem interneta, posebno preko eBay platforme.
Figaro može da izazove strujni udar Foto: Profimedia
Podaci o proizvodu:
Proizvod: Figaro (uvijač za kosu)
Brend: postQuam PROFESSIONAL
Model / broj modela: PQPAE3001
Zemlja porekla: Nepoznato
Vrsta rizika: Strujni udar
Kurir Biznis/B92
Reaguj
Komentariši