Sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU (RAPEX ) izdao je upozorenje o neispravnosti aparata za uvijanje kose te povlačenju istog iz prodaje zbog opasnosti od strujnog udara.

Kako se navodi u obaveštenju, u pitanju je keramički uvijač za kosu, roze boja, 23 mm, 180 °C / Boucleur/EBRZ.

Unutrašnji provodnici nisu dovoljno učvršćeni, zbog čega se mogu lako odvojiti, što može dovesti do toga da korisnik doživi strujni udar.

Proizvod se prodaje putem interneta, posebno preko eBay platforme.

profimedia0323783502.jpg
Figaro može da izazove strujni udar Foto: Profimedia

Podaci o proizvodu: 

Proizvod: Figaro (uvijač za kosu)

Brend: postQuam PROFESSIONAL

Model / broj modela: PQPAE3001

Zemlja porekla: Nepoznato

Vrsta rizika: Strujni udar

Kurir Biznis/B92

