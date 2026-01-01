Slušaj vest

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine. Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

Kompanija NIS podseća da su sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji prethodno stupile na snagu u punom obimu 9. oktobra 2025. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdalo je licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi sa važenjem do 24. marta 2026. godine. NIS je 28. septembra prošle godine podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces.

Kompanija NIS ovim putem izražava zahvalnost državnim organima Republike Srbije, domaćim i inostranim partnerima koji su podržali ovaj proces. Ističemo da nesmetan rad kompanije NIS ima značajan uticaj na obezbeđenje energetske stabilnosti Republike Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnih derivata.

Podsećamo, Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović juče je saopštila da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara, ističući da je u pitanju rezultat diplomatske borbe Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

- Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa Aleksandrom Vučićem, diplomatskom borbom uspeli smo gotovo nemoguće - navela je ministarka na Instagramu.

Takođe, Đedović Handanović oglasila se i povodom početka rada skladišta naftnih derivata u Smederevu, navodeći njihov značaj za povećanje energetskih rezervi i sigurnosti snabdevanja.

- Počela su sa radom skladišta naftnih derivata u Smederevu! U 4 rezervoara počinjemo sa punjenjem 67.000 tona derivata nafte tj. evro dizela. Preostala 2 rezervoara su takođe završena i posle tehničkog prijem moći ćemo da skladištimo još 35.000 tona benzina što je ukupno čak 102.000 tona - to je 102.000 tona dodatne sigurnosti za građane, koja nam je u ovom momentu neophodna. Naš dugoročni cilj je da jačamo energetsku sigurnost i povećavamo rezerve energenata, što ćemo nastaviti i ubuduće - navela je.